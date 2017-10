Los Wizards pertenecen a la pequeña élite de equipos contendientes en el Este

La continuidad es una fortaleza en la NBA de hoy, especialmente para la élite que llega a los playoffs. Han funcionado para el campeón reinante, los Golden State Warriors, y los campeones de la Conferencia Este, los Cleveland Cavaliers.

Dicho esto, John Wall, Bradley Beal, Otto Porter Jr. y los Wizards de Washington pertenecen a ese grupo élite esta temporada y en el futuro cercano. Eso significa que los Wizards llegan a esta temporada como los favoritos para repetir como el mejor sembrado en su división (y quizás de la conferencia) donde hubo un montón de cambios desde la temporada pasada.

La prioridad de los Wizards durante la temporada baja fue asegurarse de que Porter, una de las joyas del mercado de agentes libres, regresara. Los Wizards no desperdiciaron tiempo en igualar la oferta máxima de Brooklyn, asegurándose de que sus cinco abridores permanecieran intactos.



John Wall hizo magia con los Wizards durante todo el 2016-2017

Wall fue el más beneficiado al firmar una extensión de contrato de cuatro años y 170 millones. El compromiso de Wall ha hecho que el ascenso de la franquicia por el primer puesto en la Conferencia Este sea una realidad.

TRES PUNTOS CLAVE

1. Si la confianza por sí sola pudiera llevar a un equipo a llegar lejos en los playoffs cada año, los Wizards y no los Cavaliers o Celtics, podría ser el equipo que estaría haciendo viajes repetidos a las finales de la conferencia en los próximos años. No existen dos jugadores más convencidos de su capacidad de subir su nivel en momentos claves como Wall y Beal. La verdad es que están entre el puñado de chicos que pueden reclamar el título como el "mejor backcourt" de la liga. Pero ese exceso de confianza tiene que ser respaldado con resultados. Y aún no han llegado a las finales de la conferencia.



2. Se suponía que Ian Mahinmi traería una ventaja adicional al grupo de grandes jugadores de los Wizards la temporada pasada, pero una lesión descarriló esos planes. Se limitó a sólo 31 partidos de temporada regular y sólo vio acción en cinco de los juegos de los Wizards. Saludable y rejuvenecido, los Wizards necesitan todo lo que puede traer esta temporada para desafiar a Cleveland y Boston.

3. Kelly Oubre mostró en las semifinales de la conferencia que está dispuesto y listo para jugar con todo en medio del calor de la competencia. Pero los Wizards necesitan que mantenga sus emociones bajo control.



Abran paso a Marcin Gortat y su impresionante retacada

HOMBRE CLAVE

Marcin Gortat es un guerrero; nadie cuestiona el temple del "Martillo Polaco". Pero a los 33 años y después de años de luchar contra los hombres más grandes de la liga alrededor de la canasta en ambos extremos del piso, está en la extraña posición de tener que demostrar que es el hombre adecuado para el trabajo.

Gortat sigue siendo una máquina de doble doble, pero fue superado por Al Horford en las semifinales de conferencia.

Mientras que los Wizards no tienen a nadie en la plantilla lista para tomar su posición de abridor, Gortat todavía está bajo presión para asegurarse de que Brooks permanece confiado en la habilidad de su veterano hombre grande para seguir siendo efectivo. Porque está claro que los años de golpes están comenzando a cobrar peaje.



EN RESUMEN

Una temporada de 50 victorias debería ser un hecho para estos Wizards, que tienen todo lo necesario para dominar la División Sudeste y desafiar a Boston por el puesto detrás de Cleveland en la parte superior de la clasificación de la Conferencia Este.

Wall y Beal deberían ser All Stars esta temporada en una Conferencia Este que vio a varias estrellas pasar a la Conferencia del Oeste.

Brooks debería estar mucho más cómodo guiando a este grupo en su segunda temporada al timón. Lo único que podría retener a los Wizards es una lesión de una de sus estrellas centrales, porque su banco sigue siendo un misterio hasta que los veamos en acción.