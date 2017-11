Los titulares de los Cavaliers 'apestan' según sus propios jugadores

CLEVELAND - Los Cavs cayeron ante el equipo con el peor récord en la Conferencia Este, los Hawks y varios jugadores suplentes culparon a los titulares de los Cavs por su juego sin energía.

"No es ningún secreto que estamos comenzando los juegos de manera horrible", indicó Dwyane Wade después de anotar 25 unidades.

"Terrible. Y [Atlanta] lo hizo pagar temprano, y el esfuerzo o el enfoque simplemente no estuvieron allí para comenzar, y tratas de luchar, pierdes mucha energía tratando de regresar 16-18 puntos, y es difícil hacerlo todas las noches. Y todos sabemos esto. No es ningún secreto en este vestuario, pero nuestra primera unidad tiene que comenzar mejor".

Cleveland ha perdido el primer cuarto en 7 de 10 juegos. Los Cavs han permitido 311 puntos en el cuarto inicial esta temporada, anotando 262.

"Quiero una oportunidad para que la primera unidad critique a la segunda unidad porque hemos perdido una ventaja", señaló Wade con una sonrisa. "Estoy esperando que ese día llegue".

Channing Frye, quien reemplazó a Love, quine salio en el tercer cuarto por sentirse mal, anotó siete puntos y capturó cinco rebotes, pero falló un triple para darle la ventaja a los Cavs, también tuvo palabras duras.



"Tenemos que jugar más duro", subrayó Frye cuando se le preguntó sobre los comienzos lentos. "Tenemos que jugar más duro y creo que tenemos que ser más, más atentos a los detalles, y creo que debemos tener una mayor sensación de urgencia... En este momento apestamos".

"Sin energía", así se expresó LeBron que anotó 26 puntos, 13 asistencias y dos bloqueos. "El esfuerzo fue bastante malo, pero no puedes arreglarlo en un juego. Esto es algo que ha estado sucediendo por un tiempo. Solo tenemos que tratar de resolverlo. Esta noche caímos en eso otra vez... No queremos excluir a nadie, pero todos tienen que intensificar su juego para que podamos ser tan buenos como nos gustaría".



"Simplemente creo que cada noche debemos respetar a nuestro oponente y tener una sensación de urgencia, no en el último cuarto, ni en los últimos seis minutos, sino de principio a fin", destacó Lue. "Ha estado ocurriendo a lo largo de los últimos cuatro años. Cuando los chicos están fuera o jugamos contra equipos que no tienen un buen récord, tenemos que entender que todavía van a competir, y ellos todavía van a jugar duro. Si no igualamos su energía, nos venceran".

"Esto se debe a que no podemos estar demasiado atrás", remarcó Wade. "Estamos entrando con una desventaja de 10 o más, y les dije a los muchachos, 'cada vez que he venido en el juego, menos en uno, ha sido con una diferencia de más de 10 que estamos tratando de eliminar'. Tenemos confianza en nuestra segunda unidad, pero no queremos todo eso, no todas las veces".

Incluso Love, le dio la razón a Wade.

"Vi lo que dijo Dwyane. Tiene toda la razón. Sería bueno si pudiéramos subir a la segunda unidad una vez por renunciar a algo, pero ese no ha sido el caso ... No podemos seguir poniéndonos en una situación como esa".