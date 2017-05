LeBron James y sus Cavs dan una exhibición ofensiva a los Celtics en Boston

Por Ernesto Reitich

LeBron James y su banda llegaban a Boston para enfrentar a unos inspirados Celtics luego de haber ganado un séptimo juego contra los peligrosos Wizards.

Isaiah Thomas sabía que en el juego de esta noche era indispensable ganar para tratar de tener algo de chance en esta serie.

Estadísticas del partido

Pero el dominio de los campeones fue desde el salto inicial, los diez días sin jugar no le habían quitado el ritmo y la compenetración a los jugadores de los Cavs.

La efectividad en la ofensiva de los Cavs estaba intacta, con LeBron James liderando a sus compadres, anotando con precisión y repartiendo asistencias sin compasión.



Isaiah Thomas y Al Horford no encontraban el camino gracias a una efectiva defensa de los Cavs, quienes además dominaban totalmente los rebotes.

Los campeones defensores le pasaban por encima a los Celtics en la primera mitad, en donde llegaron tener una ventaja de hasta 26 puntos.

El marcador antes de irse al descanso quedaba 61 x 39 a favor de los Cavs, ante un público del TD Garden sin palabras.

Los Cavaliers anotaron 22 de 39 en tiros de campo en la primera mitad, para una efectividad del 56% versus 16 de 45 de unos Celtics desesperados con una efectividad del 35%.

LeBron James se iba al descanso con 23 puntos, 4 asistencias y 5 rebotes, anotando 10 de 15.

Por el lado de Boston, dos de sus principales piezas, Isaiah y Horford fueron totalmente dominados en la ofensiva, el dominicano solo anotaba 1 de 8 en tiros de campo y Thomas 3 de 11.



LeBron James anotó o ayudó en 32 de los 61 puntos de los Cavaliers en la primera mitad mientras que los Celtics anotaron 39 como equipo.



.@KingJames has now scored at least 30 points in a career-high seven straight playoff games.#DefendTheLand pic.twitter.com/OluFDG1WeB

— Cleveland Cavaliers (@cavs) May 18, 2017