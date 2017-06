Latinoamérica bien representada en el Basketball sin Fronteras de Bahamas

NEW YORK, NASSAU, MIES, June 27, 2017 – La National Basketball Association (NBA), la Federación International de Basquetbol (FIBA) y la Federación de Basquetbol de Las Bahamas (BBF) anunciaron hoy los nombres de los 66 jóvenes, hombres y mujeres, de 16 países y territorios que viajarán a Las Bahamas para participar en la novena edición del campamento Basketball without Borders (BWB) Americas. El campamento se llevará a cabo del 5 al 8 de julio en The Kendal G.L. Isaacs National Gymnasium, en Nassau, siendo esta la primera vez que este programa de desarrollo y apoyo a la comunidad de la NBA y la FIBA es realizado en Las Bahamas. Nike será socio oficial del evento.



Entre los jugadores y coaches de la NBA y de la FIBA que participarán en el campamento están: J.J. Barea (Dallas Mavericks; Puerto Rico), Dwight Powell (Dallas Mavericks; Canadá) y Sasha Vujačić (New York Knicks; Eslovenia), quienes dirigirán a los jóvenes participantes. Barea, Powell y Vujačić estarán acompañados por la Legenda de la WNBA, Ebony Hoffman (U.S.).

El programa global de desarrollo y apoyo a la comunidad de la BWB, la NBA y la FIBA, ha llegado a más de 2,720 participantes de 134 países y territorios desde 2001, con 46 participantes elegidos para jugar en la NBA. Veintitrés ex participantes del BWB, 4 de ellos del BWB Americas, aparecieron en los rosters el día de apertura de la temporada 2016-17, incluyendo a Bruno Caboclo (Toronto Raptors; Brasil; BWB Americas 2013), Thon Maker (Milwaukee Bucks; Sudán del Sur; BWB Americas 2015) and Kelly Olynyk (Boston Celtics; Canadá; BWB Americas 2009). Tres ex participantes del BWB fueron elegidos durante el NBA Draft 2017: Lauri Markkanen (selección global No. 7 – Chicago Bulls; Finlandia; BWB Europe 2014/BWB Global 2015), Frank Ntilikina (selección global No. 8 – New York Knicks; Francia; BWB Europe 2015/BWB Global 2016) y Isaiah Hartenstein (selección global No. 43 – Houston Rockets; U.S.; BWB Europe 2015/BWB Global 2016).

Actuales coaches asistentes de la NBA como James Borrego (San Antonio Spurs), Jim Boylan (Cleveland Cavaliers), Darvin Ham (Atlanta Hawks) y David Vanterpool (Portland Trail Blazers) también serán entrenadores en el BWB Americas. Patrick Hunt (Presidente de la Asociación Mundial de Coaches de Basquetbol, Australia) y Ronald Cass (Coach WNBA) serán los directores del campamento para hombres y mujeres, respectivamente. Armando Rivas (Chicago Bulls) será el entrenador atlético.



Jugadores y coaches dirigirán diversas actividades dentro y fuera de la duela, incluyendo ejercicios de eficiencia de movimiento, desarrollo de habilidades de posición, juegos 5 vs 5, y seminarios de habilidades de vida enfocados en salud, liderazgo y comunicación. Un hombre y una mujer serán nombrados MVP al final del campamento BWB Americas.

El BWB Americas también ofrecerá una clínica del Jr. NBA a jóvenes de Las Bahamas en asociación con organizaciones comunitarias, misma que destacará el poder del deporte para promover la comprensión cultural mientras enseña la importancia de un estilo de vida saludable y activo, así como los valores del juego, incluyendo el trabajo en equipo, la integridad y el respeto.

Nike, socio global del BWB desde 2002, será el encargado de vestir a los participantes y coaches del campamento.

La NBA y la FIBA han organizado 49 campamentos BWB en 30 ciudades de 25 países en seis continentes. Más de 230 actuales jugadores y ex jugadores de la NBA, WNBA y FIBA, junto a más de 185 personas que trabajan para alguno de los 30 equipos de la NBA, han apoyado al BWB alrededor del mundo.