Kevin Durant, Michael Jordan y hasta Taylor Swift felicitan a Russell Westbrook

El estelar Russell Westbrook, de los Oklahoma City Thunder, recibió felicitaciones este martes por su primer premio de MVP (Jugador Más Valioso) de la NBA por su excompañero, Kevin Durant, y por el exjugador y Salón de la Fama Michael Jordan.

Westbrook recibió el honor el lunes en el show de los NBA Awards en Nueva York, derrotando a los otros finalistas Kawhi Leonard (Spurs) y James Harden (Rockets).

El armador de 28 años de OKC se convirtió en el segundo jugador en la historia de la NBA en promediar un ´triple-doble´ -dos dígitos en puntos, rebotes y asistencias- durante una temporada completa, uniéndose a Oscar Robertson (en 1962).



Una cosa que ayudó hacer posible esa hazaña fue la decisión de Durant de dejar el Thunder en julio pasado como agente libre y firmar con los Golden State Warriors.

Durant ayudó a Golden State a ganar la corona de la NBA a principios de este mes, el primero de su carrera y el segundo en tres temporadas para los Warriors.

En una publicación en su página del canal de YouTube, Durant escribió: "Felicitaciones enormes a Russell Westbrook por el MVP..., ¡Tengo que respetarlo!".

Por su parte, Jordan, ahora dueño de los Charlotte Hornets en la NBA, ganó su primer premio MVP en 1988, tres años antes de capturar el primero de los seis títulos de la NBA con los Chicago Bulls, y recordó a Westbrook de eso en un anuncio de la marca Nike Instagram.



