Juego de las Estrellas de la NBA del 2020 será en Chicago

CHICAGO (AP) - El Juego de Estrellas de la NBA se realizará en Chicago por primera vez desde que Michael Jordan embelesaba al público en esa ciudad.

Una persona cercana a la situación dijo el jueves que las festividades del Juego de Estrellas se realizarán en Chicago en 2020. Esa persona habló con The Associated Press a condición de permanecer en el anonimato porque no se ha hecho un anuncio oficial.

El comisionado de la NBA, Adam Silver; el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, y dirigentes de los Bulls realizarían el anuncio el viernes, en la cancha del United Center. Yahoo! Sports fue el primer medio en dar la noticia.

La última vez que las festividades se llevaron a cabo en Chicago, Jordan se robó el espectáculo.

Junto con Dominique Wilkins, brindó una épica competición de clavadas. Jordan se impuso con una última acrobacia.

Después de que Wilkins volcó la cesta, describiendo con su brazo el movimiento de un molino, Jordan caminó hacia el extremo opuesto de la cancha, corrió a toda velocidad y, ante el delirio de la multitud, saltó desde la línea de tiros libres, voló y realizó la clavada.

Jordan recibió una evaluación perfecta de 50 puntos y se embolsó su segundo título consecutivo en el concurso.

Pero luego llegó otra actuación memorable.

Jordan anotó 40 puntos en el Juego de Estrellas, para que la Conferencia del Este se impusiera 138-133 a la del Oeste en el Chicago Stadium. A sus 40 años, Kareem Abdul-Jabbar cumplió su 17ma de 18 apariciones, y rompió una marca de Oscar Robertson, de más puntos en las distintas ediciones del Juego de Estrellas.



publicidad

Ese récord está actualmente en manos de LeBron James.

Chicago fue también sede del partido en 1973. La ciudad no alberga un Juego de Estrellas de los principales deportes estadounidenses desde 2003. En aquel año, se realizó el Juego de Estrellas del béisbol en la casa de los Medias Blancas.

La NHL realizó su último Juego de Estrellas en Chicago en 1991.