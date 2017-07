El centro de los Filadelfia 76ers, Joel Embiid, se prepara para una gran temporada 2017-18 después de que su equipo agregara dos novatos valiosos (Markelle Fultz y Ben Simmons) y algunos veteranos clave (JJ Redick y Amir Johnson) a una lista floreciente.

El comienzo de la próxima temporada todavía está a pocos meses, por lo que Embiid está disfrutando de su verano como la mayoría de los jugadores de la NBA.

Embiid estuvo en el Derby de Jonrones del Juego de las Estrellas de la MLB anoche en el Parque de los Marlins en Miami y logró apoderarse de un par de recuerdos cortesía del slugger Miguel Sano de los Minnesota Twins.

.@JoelEmbiid ends up with TWO @TMobile #HRDerby balls after camping out in left field. https://t.co/i13UPEUhYI pic.twitter.com/YNIwnEYwfU

— Cut4 (@Cut4) July 11, 2017