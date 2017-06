Draymond Green ‘trollea’ a LeBron James con una playera con la palabra 'Rapidito'

Hace un año, cuando los Cleveland Cavaliers ganaron el título, LeBron James, en pleno día del desfile de celebración por su primer campeonato, portó para celebrarlo una playera del legendario ‘Ultimate Warrior’, considerado uno de los luchadores más grandes de la historia. Y, sin duda, Draymond Green no se olvidó de ese detalle.

Draymond got the last word this year pic.twitter.com/kBS1NYBaYw

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 15, 2017