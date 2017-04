Drake presentará los primeros Premios NBA el 26 de junio

La NBA entregará a fines de junio seis nuevos trofeos individuales en una gala artística que se realizará el 26 de junio en Nueva York, informó la liga este jueves.

Los nuevos premios son el de Mejor Clavada de la temporada, Mejor Vestido, Bloqueo del Año, Asistencia del Año, Ganador del Partido en la temporada y Mejor Desempeño en el campeonato.

Los premios serán otorgados tras una consulta pública en Internet de los aficionados al baloncesto de todo el mundo. La votación en las redes sociales se puede hacer a través de Facebook, Twitter, Instagram y el sitio web de la NBA.

La liga anunció que los tradicionales premios de final de temporada serán presentados en la gala, que será amenizada por el cantante Drake.



The vote is in the hands of the fans!

Vote for your favorite moments and see the winners announced LIVE at the #NBAAwards on TNT! pic.twitter.com/HpEOK4Epzm

— NBA on TNT (@NBAonTNT) April 27, 2017