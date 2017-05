Celtics obligados a ganar en casa ante unos Cavaliers embalados

LeBron James hizo casi todo lo que quiso contra los Celtics en la victoria dominante de los Cavaliers en el Juego 1 de la final de la Conferencia Este.

Fue eficiencia pura, anotando desde larga distancia y llegando al aro a voluntad, pasando a sus compañeros de equipo y bloqueando a los tiradores de Boston cuando era necesario.

Con la ventaja de empezar en casa eliminada, los Celtics se enfrentan a un juego 2 que deben ganar obligados el viernes por la noche.

Boston debe encontrar una manera de frenar a James, mientras no es devorado por su elenco de apoyo, que aparte del gran juego de Kevin Love, no produjo a su ritmo habitual en el primer partido.

Además hay motivación extra para Cleveland, ahora 9-0 en estos playoffs, ya que podría ganar otro largo descanso si hace un trabajo rápido contra los Celtics.



James dijo que ni siquiera estaba jugando en condiciones óptimas después de 10 días de descanso.

"Me sentí bien anoche", dijo James el jueves. "Sabía que no me sentiría muy bien después del partido, y no me siento muy bien en este momento ... Pero debería estar mucho mejor (viernes)".

¿Mejor que 38 puntos, nueve rebotes y siete asistencias? Prepárense Boston.

Sin embargo, James dijo que los Cavs se están preparando mentalmente para jugar mejor contra los Celtics en el segundo partido.

"Habrá algunos ajustes hechos por ambos lados, tenemos que estar listos para ello", dijo. "Obviamente, no sabemos los ajustes exactos, pero sabemos que van a hacer ajustes, eso es lo que hacen los buenos equipos y tenemos que estar listos para lo que traigan a la mesa".



publicidad

La mayor parte del daño en el Juego 1 fue hecho por sólo dos jugadores - James y Love. Kyrie Irving tuvo sólo 11 puntos en 4 de 11 disparos, y normalmente los tiradores de confianza J.R. Smith y Kyle Korver se combinaron con 2 para 8.



Al Horford: “No hay excusas, no pudimos hacer el trabajo” Univision Deportes Network 0 Compartir

Una derrota el viernes también dejaría a Boston con la desalentadora propuesta de tener que ganar cuatro de cinco partidos para tomar la serie - una tarea casi imposible contra un equipo que desde que James regresó a Cleveland en 2014-15 tiene un récord de playoff de 33-4 contra Opositores de la Conferencia Este.

El entrenador de los Celtics, Brad Stevens, dijo que su optimismo sigue siendo alto, y que fue "muy alentado" por el rendimiento de su equipo durante los últimos 18 minutos del partido.

Pero si los Celtics van a levantarse, debe comenzar con All-Star Isaiah Thomas, que anotó 17 puntos, pero tuvo que trabajar para cada uno de ellos para terminar con 7 de 19 en tiros de campo.

Por su parte, Thomas dijo que no es necesario buscar excusas.



publicidad

"No hay nada que averiguar", dijo Thomas. "Ellos juegan su forma tradicional, quiero decir, definitivamente mostraron unos cuantos individuos que fueron agresivos conmigo, pero eso no es nada que no haya visto todo el año, quiero decir, lo he visto todo ... solo tengo que ser más agresivo, hacer jugadas, hacer tiros, empezar desde allí ".



Marcus Smart nos presenta a los históricos Celtics Univision Deportes Network 0 Compartir

Otro gran problema para Boston es que James le anotó a los siete defensores que los Celtics le tiraron en el Juego 1 - Crowder, Thomas, Marcus Smart, Al Horford, Jaylen Brown, Gerald Green y Kelly Olynyk.

Así, con James tal vez el 100 por ciento, y más opciones esperando en las esquinas, los Celtics enfrentan un desafío cuesta arriba.