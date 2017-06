Cavaliers mantendrán los mismos titulares y el mismo estilo ante unos Warriors que buscan el 3-0

A pesar de haber perdido de forma contundente los dos primeros partidos de las Finales de la NBA, Cleveland no tendrá cambios en su quinteto titular.

CLEVELAND - LeBron James no cambiará nada en su juego. El entrenador Tyronn Lue no contempla ningún cambio en su alineación. Los Cavaliers de Cleveland son fieles a su identidad.

Desafiantes - algunos argumentarán que deliran - ante una desventaja 2-0 frente a los Warriors de Golden State en la serie final de la NBA, los campeones vigentes no renuncian a su estilo.



Quizás es que no tengan otra opción.

De vuelta a casa tras ser vapuleados en todos los sentidos por los Warriors, triunfantes en los primeros dos partidos por un cifra combinada de 41 puntos, los Cavs se encuentran en el mismo predicamento de hace un año. Esta vez, sin embargo, el desafío es más exigente debido a que Kevin Durant es quien lidera a un equipo que busca desquitarse tras dilapidar una ventaja 3-1 ante Cleveland en la final del año pasado.

Hasta ahora, el tercer capítulo de la saga Cleveland-Golden State, ha sido muy disparejo.



Pero Lue sigue convencido que su equipo es capaz de contener el frenético ataque de los Warriors y reaccionar como lo hicieron en 2016.

"Solo tenemos que evitar perder el balón", dijo Lue el martes tras una práctica en la Quicken Loans Arena. "Creo que tomando buenos tiros cuando entremos en ritmo, no perder el balón y no dejarles que nos contragolpeen. Esa es nuestra forma de jugar. No vamos a cambiar nuestro estilo por el rival en frente. Y tengo la confianza de que podemos jugar de esa forma, y lo conseguimos el año pasado".



"Mucha gente dijo que no seríamos capaces. Pero ese es nuestro estilo. Esa es nuestra identidad. Y no vamos a cambiarla porque enfrentamos a Golden State", subrayó.

Una de las variantes que Lue dispone de cara al tercer partido el miércoles es dejar en la banca al escolta J.R. Smith for Iman Shumpert, quien entró como suplente y tuvo un buen desempeño en el segundo encuentro. Pero Shumpert acabó fundido físicamente al tocarle la marca sobre Durant y debió recibir líquidos intravenosos.



Smith embocó un triple para la primera canasta de la serie, pero no ha vuelto anotar. Sólo ha atinado uno de sus seis tiros de campo. Por algún extraño motivo, uno de los francotiradores más seguros de la NBA ha estado vacilante a la hora de jalar el gatillo.

Lue, sin embargo, le tiene fe a Smith, cuya esposa, Jewel, le dio un consejo para recuperar la buena puntería.

"Me dio una excelente idea", señaló Smith. "Me ha dicho que dispara cada vez que toque el balón".