Aldridge debe convertirse en un compañero consistente para Kawhi Leonard

Algunas cosas nunca cambian. Los Spurs están saliendo de su vigésimo año consecutivo en los playoffs y la 18ª temporada consecutiva en ganar 50 juegos o más. Fueron 61 victorias las que lograron para llegar al segundo puesto en el Oeste. No olvide que mantuvieron una ventaja de 23 puntos sobre los Warriors en el primer partido de la fase final del Oeste, antes de que Kawhi Leonard, candidato al MVP, se lesionara con un esguince en el tobillo.

Los Spurs estaban supuestamente abiertos a hacer cambios. Intentaron traer a Paul George, Chris Paul e incluso un acuerdo para una selección del top 10.



Firmaron a Rudy Gay como agente libre. Convencieron al veterano de 40 años de edad, Manu Ginobili para volver para una temporada 16.

Re contrataron a Patty Mills, que comenzará en la ausencia de Tony Parker. Pau Gasol firmó un nuevo contrato de tres años y Simmons se le permitió entrar como agente libre.

Joffrey Lauvergne firmó como agente libre con los Spurs convirtiéndose en su cuarto equipo diferente en cuatro temporadas de la NBA.

TRES PUNTOS CLAVES

1. LaMarcus Aldridge ha sido sólido, pero poco espectacular en sus dos primeras temporadas en San Antonio. Con Parker recuperándose de cirugía y la edad de Ginobili, Aldridge tiene que intensificar su enfoque y su juego ofensivo para ayudar a Leonard llevar la carga de forma más coherente.



2. El confiable Mills, que han proporcionado explosiones ofensivas excepcionales viniendo desde el banco, tendrá que demostrar mucho mientras Parker intenta volver de la cirugía del cuadriceps, probablemente en febrero si tiene suerte.

3. Leonard debe ser capaz de continuar guiando a los Spurs en ambos extremos de la cancha, probablemente con una carga cada noche más pesada que cualquier otro jugador en la liga. Ha aumentado su promedio de puntaje a través de sus primeras seis temporadas, todo mientras defiende al oponente más importante de cada juego.



HOMBRE CLAVE

Después de comenzar tan sólo 18 partidos en sus primeras ocho temporadas de la NBA, Mills tendrá que soportar una carga mucho mayor como titular abridor en el puesto de armador. Será especialmente vulnerable en defensa.

EN RESUMEN

Hubo cuestionamiento sobre ¿por qué no hicieron grandes cambios? ¿Por qué luego de lograr 61-21 y pisarle los talones a los Warriors antes de la salida Kawhi Leonard? No hay razón para pensar que no volverán a estar entre los dos primeros en el Oeste.