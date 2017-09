A Kyrie Irving no le importa si LeBron James tomó su cambio como algo personal

Cuando Kyrie Irving fue presentado a los medios de comunicación de Boston hace poco más de dos semanas, se le preguntó en varias ocasiones por qué buscó ser intercambiado fuera de los Cleveland Cavaliers y su compañero de equipo, la estrella LeBron James. En ese momento, Irving dijo que lo hizo porque quería desarrollar su potencial y que la solicitud de canje no tenía nada que ver con James.

Hoy, Irving pareció reforzar sobre esos comentarios mientras aclaraba qué papel (ninguno) tenía James en su elección.

Irving respondió de esta manera cuando le preguntaron sobre LeBron:

- ¿Hablaste con LeBron James antes de reunirte con los dueños para solicitar el cambio?

- Irving: No.

- ¿Por qué no?

- Irving: ¿Por qué tendría que hacerlo?

- Si no hablas con alguien al respecto, pueden tomarlo personalmente.

- Irving: Si.

- ¿Te importa algo?

- Irving: No

También hizo eco de las declaraciones de su conferencia de prensa introductoria sobre la búsqueda de crear su propio camino en la NBA y, además, dijo que no estaba mirando hacia atrás en su carrera en absoluto:



Kyrie Irving: "Aprendí mucho de LeBron"

"No creo que le debas nada a otra persona en términos de averiguar lo que quieres hacer con tu vida. No es algo personal, no estoy aquí para hablar mal de nadie ni ir en contra de ninguna persona en particular o de la organización porque no tengo nada más que amor por Cleveland.

No tengo nada más que amor por el tiempo que pasé allí. No es nada de eso. Llega un momento en que maduras como individuo, es el momento de tomar esa decisión, y no hay que mirar hacia atrás. No hay tiempo para averiguar cómo no herir los sentimientos de alguien cuando en última instancia, tienes que ser egoísta para averiguar lo que quieres hacer".

"Quiero ser extremadamente, extremadamente feliz, en el perfeccionamiento de mi arte. Y esa fue la única intención que tuve en todo esto".