76ers y Celtics intercambian la selección No. 1 del Draft

Los Boston Celtics y Philadelphia 76ers han acordado en principio intercambiar los números 1 y 3 en el Draft de la NBA del jueves, y se espera que Filadelfia use la selección No. 1 para tomar a Markelle Fultz.

Los Celtics recibirán selecciones adicionales en el acuerdo, un primer round del 2018 que los 76ers tenían a través de Los Angeles Lakers, y otro en la primera ronda.

Fultz entrenó para los 76ers el sábado, un día después que informara que Philadelphia y Boston estaban en serias conversaciones para intercambiar sus selecciones.

Fultz - usando una gorra de Filadelfia cuando llegó a la instalación de práctica del equipo - visitó a los 76ers en una sesión de entrenamiento y reunión con los oficiales del equipo en su itinerario. Esa visita fue esencialmente el último obstáculo para despejar antes de que Boston y Filadelfia pudieran decidir consumar el transacción.

"Realmente no presto atención a todo lo que está pasando", dijo Fultz. "Estoy verdaderamente bendecido por estar en esta posición, pase lo que pase, estoy deseando llevar mi talento a donde quiera que vaya".

Filadelfia elegirá primero, tal como el año pasado. En 2016, los 76ers seleccionaron a Ben Simmons, quien no jugó durante la temporada, tras fracturarse un pie.

Los Celtics se estarían preparando para más transacciones. Luego de finalizar la campaña regular en el primer puesto de la Conferencia del Este, guiados por Isaiah Thomas y Al Horford, tratan de mover sus piezas en busca de un astro que les permita competir de mejor manera con los dos equipos que llegaron a la final este año, Cleveland y Golden State.



TheVertical.com fue el primer medio que informó sobre el canje.

El director de operaciones deportivas de Boston, Danny Ainge, buscaría un tipo de acuerdo como aquel canje de siete jugadores por uno, suscrito en 2007, que llevó a los Celtics a Kevin Garnett, protagonista de la obtención del 17mo título en la historia del equipo, un récord.

"Nos emociona ser capaces de seleccionar lo que esperamos sea un jugador que cause impacto con la tercera selección en el draft de este año, que incluye a una generación muy talentosa", indicó Ainge en un comunicado. "Al mismo tiempo, nos interesa añadir un activo muy valioso en el futuro, mientras construimos un equipo que busque el 18vo título".

Si Boston se queda con la selección de primera ronda que obtuvo podría reclutar a siete jugadores durante la fase inicial del draft en los próximos tres años.

Los 76ers, por su parte, tienen una oportunidad de incorporar un armador al plantel de jugadores de gran estatura que han integrado durante años de participación en la lotería del draft. Fultz podría unirse a Jahlil Okafor, Joel Embiid y Simmons.

Fultz ha adquirido rápidamente un estatus de estrella. En 2014, jugaba en un equipo de segunda categoría en la secundaria Upper Marlboro, en Maryland.

Promedió 23,2 puntos, 5,7 rebotes y 5,9 asistencias en 25 partidos durante su única temporada universitaria, en Washington. Sobresalió en un equipo que finalizó con un récord de 9-22 y que perdió sus últimos 13 encuentros. Fultz lideró la conferencia Pac-12 en puntos y finalizó sexto entre todos los jugadores de la División I.



Fue el jugador de primer año con más puntos en el país.



A excepción de cualquier otro cambio antes del jueves, los primeros cuatro puestos en el Draft de este año reflejarían los primeros cuatro del año pasado: Filadelfia en el No. 1, Los Angeles Lakers en el No. 2, Boston en el No. 3 y Phoenix en el No 4.

El ascenso de Fultz al estrellato ha sido rápido. En 2014, jugaba al baloncesto en la escuela secundaria. Apenas tres años más tarde, es casi seguro que va a convertirse en la selección número uno del Draft de la NBA - y si él consigue comenzar su carrera profesional en Filadelfia, vivirá aproximadamente 2 horas y media de su ciudad natal de Upper Marlboro, Maryland.

"Sería genial, solo estar con un equipo joven", dijo Fultz. "Sería una locura, estoy cerca de casa, por lo que muchos de mi familia pueden venir y mostrar su apoyo. Esta ciudad tiene grandes fans".



El guardia de 6 pies de altura promedió 23.2 puntos, 5.7 rebotes y 5.9 asistencias en 25 partidos durante su solitaria temporada universitaria en Washington, superando a un equipo que terminó 9-22 y perdió sus últimos 13 partidos. Fultz lideró el Pac-12 en puntuación y terminó No. 6 entre todos los jugadores de la División I, y fue el máximo anotador de primer año en el país.

Durante las últimas 10 temporadas, sólo dos otros estudiantes de primer año tuvieron un mejor promedio de puntuación en la universidad: Kevin Durant para Texas en 2006-07 y Michael Beasley para Kansas State en 2007-08.

Durant y Beasley fueron dos selecciones de draft No. 2.

Al parecer, Fultz va a tomar un lugar mejor.

"Haré lo que sea necesario para ayudar a cualquier equipo a ganar", dijo Fultz.

Embiid publicó una foto el sábado de él y Saric de pie frente a un armario - ya con el nombre de Fultz.

"Embiid, él y yo hemos estado hablando antes cuando estaba en la universidad", dijo Fultz. "Es un tipo genial, me está dando consejos y consejos, y es bastante divertido, así que cuando vi que era bastante genial y bastante divertido, estoy muy contento de que los jugadores aquí quieran que venga aquí".