76ers y Celtics en negociaciones para la selección No. 1 del Draft

Los Boston Celtics y Philadelphia 76ers han acordado en principio intercambiar los números 1 y 3 en el Draft de la NBA del jueves, y se espera que Filadelfia use la selección No. 1 para tomar a Markelle Fultz.

Los Celtics recibirán selecciones adicionales en el acuerdo, un primer round del 2018 que los 76ers tenían a través de Los Angeles Lakers, y otro en la primera ronda.

Fultz entrenó para los 76ers el sábado, un día después que informara que Philadelphia y Boston estaban en serias conversaciones para intercambiar sus selecciones.

Fultz - usando una gorra de Filadelfia cuando llegó a la instalación de práctica del equipo - visitó a los 76ers en una sesión de entrenamiento y reunión con los oficiales del equipo en su itinerario. Esa visita fue esencialmente el último obstáculo para despejar antes de que Boston y Filadelfia pudieran decidir consumar el transacción.

"Realmente no presto atención a todo lo que está pasando", dijo Fultz. "Estoy verdaderamente bendecido por estar en esta posición, pase lo que pase, estoy deseando llevar mi talento a donde quiera que vaya".



A excepción de cualquier otro cambio antes del jueves, los primeros cuatro puestos en el Draft de este año reflejarían los primeros cuatro del año pasado: Filadelfia en el No. 1, Los Angeles Lakers en el No. 2, Boston en el No. 3 y Phoenix en el No 4.

El ascenso de Fultz al estrellato ha sido rápido. En 2014, jugaba al baloncesto en la escuela secundaria. Apenas tres años más tarde, es casi seguro que va a convertirse en la selección número uno del Draft de la NBA - y si él consigue comenzar su carrera profesional en Filadelfia, vivirá aproximadamente 2 horas y media de su ciudad natal de Upper Marlboro, Maryland.

"Sería genial, solo estar con un equipo joven", dijo Fultz. "Sería una locura, estoy cerca de casa, por lo que muchos de mi familia pueden venir y mostrar su apoyo. Esta ciudad tiene grandes fans".



El guardia de 6 pies de altura promedió 23.2 puntos, 5.7 rebotes y 5.9 asistencias en 25 partidos durante su solitaria temporada universitaria en Washington, superando a un equipo que terminó 9-22 y perdió sus últimos 13 partidos. Fultz lideró el Pac-12 en puntuación y terminó No. 6 entre todos los jugadores de la División I, y fue el máximo anotador de primer año en el país.

Durante las últimas 10 temporadas, sólo dos otros estudiantes de primer año tuvieron un mejor promedio de puntuación en la universidad: Kevin Durant para Texas en 2006-07 y Michael Beasley para Kansas State en 2007-08.

Durant y Beasley fueron dos selecciones de draft No. 2.

Al parecer, Fultz va a tomar un lugar mejor.

"Haré lo que sea necesario para ayudar a cualquier equipo a ganar", dijo Fultz.

Embiid publicó una foto el sábado de él y Saric de pie frente a un armario - ya con el nombre de Fultz.

"Embiid, él y yo hemos estado hablando antes cuando estaba en la universidad", dijo Fultz. "Es un tipo genial, me está dando consejos y consejos, y es bastante divertido, así que cuando vi que era bastante genial y bastante divertido, estoy muy contento de que los jugadores aquí quieran que venga aquí".