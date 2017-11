Ricardo Gareca tranquilo tras el empate con Nueva Zelanda: "Ni molesto ni disconforme"

El técnico de la selección de Perú, Ricardo Gareca, afirmó no sentirse "ni molesto ni disconforme" con el empate sin goles que cosechó ante Nueva Zelanda, en el encuentro de ida de la repesca por el Mundial de Rusia 2017.

"No estoy molesto, no estoy disconforme. Tengo que felicitar a los muchachos por el esfuerzo. Es una cancha difícil, ante un rival difícil que tenemos analizado, y ante el cual hicimos lo que buscamos, pero Nueva Zelanda se cerró muy bien. Tuvimos oportunidades de ataques sin claridad para generar ocasiones. Y ellos neutralizaron muy bien y cambiaron su esquema", afirmó Gareca en la rueda de prensa posterior al encuentro.



Durante el encuentro disputado en Wellington, Perú fue el equipo dominante, pero no pudo generar ocasiones de gol y terminó asediado por los locales, pese a ser el gran favorito para superar la repesca.

Gareca reconoció que los suyos fueron a Nueva Zelanda "a ganar", pero que el empate sin goles es igual "un buen resultado" para Perú.

"No lo pudimos concretar, pero de no ganar, no perder es un buen resultado. Me hubiera gustado ganar y hacer gol, pero no es malo", afirmó el técnico.



El entrenador peruano también valoró al cuadro rival, que "hizo las cosas bien" para neutralizar a Perú, y apuntó que ahora la eliminatoria sigue "abierta" y que ambos equipos tienen "posibilidades".

"El equipo dio todo en el campo de juego, no se guardó nada. Y hay que reconocer que el rival es muy duro. Tuvimos control del balón en líneas generales. En el primer tiempo hubo un lapso que pudimos resolver y no fuimos lo suficientemente claros en los últimos metros", se lamentó Gareca.

En cualquier caso, Gareca apuntó que Perú "debió ganar el partido" aunque "los partidos no son para los que los merecen, sino que hay que trabajarlos".

"Fácil no hay nada para nosotros, no creo que haya nada fácil, pero tengo fe y confío que en condiciones de local tendremos el apoyo de la gente y confío en el potencial del equipo para ganar", concluyó.



