Neymar: “Brasil está preparado para enfrentarse a cualquiera”

A horas de que se conozcan los grupos de la Copa del Mundo de Rusia 2018, Neymar se ha pronunciado con seguridad sobre lo que espera para su selección en el próximo Mundial, afirmando que están preparados para el compromiso.



“Lloré mucho y me pregunté muchas veces el porqué. Pero luego uno entiende que todo lo que nos pasa en la vida nos vuelve más fuerte. Brasil está preparada para enfrentarse a cualquier selección. Nos entrenamos para eso, para no tenerle miedo a ningún equipo que nos pueda tocar. Uno no puede escoger un rival sobre otro, pensando que alguno será más débil que otro”, dijo Neymar al portal a de la FIFA.



Brasil desea tener una revancha deportiva luego del fracaso que representó en lo deportivo Brasil 2014, en el que fueron goleados por los alemanes por un escandaloso marcador de 7-1.