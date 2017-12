Mats Hummels envía mensaje a Osvaldo Alanís por el Alemania vs. México

La buena relación del jugador alemán Mats Hummels y el mexicano Osvaldo Alanís volvió a hacerse presente en Twitter luego de conocerse que Alemania y México serán rivales en el Grupo F de la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Hummels escribió a Alanís en su cuenta oficial de Twitter: “esto funciona muy bien”.



Hey @os_alanis this worked out pretty well

