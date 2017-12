La chilena de Julio Gómez, la respuesta perfecta de México a Alemania

Sí, Alemania se burló de México con aquella goleada en la pasada Copa Confederaciones; pero también, la respuesta del equipo de redes sociales del Tri fue épica.

No son muchos los episodios en los que México puede presumir haberle ganado a Alemania. Pero si hay un momento importante en el que el Tri disfrutó arrodillar a los teutones y eliminarlos de un Mundial.

Happy memories of our last meeting with Mexico at the Confed Cup 😁 🇩🇪🇲🇽 #DieMannschaft #WorldCupDraw pic.twitter.com/OQUAhzjwiu

