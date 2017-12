Juan Carlos Osorio le sonríe al grupo de la muerte en el Mundial

Por Ricardo Otero | @otero_rj

¿Cómo puede reaccionar el entrenador de una selección al saber que abrirás la Copa del Mundo contra el campeón defensor, la misma que hace meses te apaleó sin misericordia?

Juan Carlos Osorio sonrió.





Quizás la peor renta posible en el papel fue la que le tocó a México para iniciar el Mundial, ante una Alemania que desde aquella noche en Maracaná ha mostrado pocos signos de debilidad, que apenas en el verano goleó 4-1 al Tri en la Semifinal de la Copa Confederaciones. Pero eso al estratega colombiano del conjunto azteca pareció alegrarle.

Aquel partido le habrá permitido sacar conclusiones importantes del sistema de juego teutón, con un proceso que llegará a 12 años bajo el mando a Joachim Löw. Los apuntes en sus bolígrafos azul y rojo del pasado 29 de junio en el Estadio Olímpico de Sochi serán más relevantes que nunca.





El 17 de junio de 2018, en el escenario principal del torneo, el estadio Luzhnikí de Moscú, Alemania iniciará la defensa de su cuarta corona mundial ante una de las tres selecciones que desde 1994 siempre ha clasificado a segunda ronda. Aunque en México vean hacia arriba a los germanos, ellos tampoco pueden menospreciar el reto.

No sólo eso: el baile de las esferas en los bombos después arrojó a Corea del Sur y Suecia como los siguientes rivales en sedes lejanas. México saldrá de la comodidad de la capital para viajar a Rostov, la segunda sede más al sur del Mundial, y luego a Ekaterimburgo, al oriente de los montes Urales y la única ciudad del lado asiático de Rusia que acogerá al torneo.





Enfrentar a Suecia tampoco es tema menor: se trata de la selección que eliminó a la mayor ausente, Italia, y al verdugo del Tri en Brasil 2014, Holanda. Y lo hicieron sin Zlatan. Con él o sin él, el estilo escandinavo siempre ha sido complicado para las selecciones mexicanas.

Y una Corea del Sur de la que hay un antecedente mundialista exitoso para México, hace 20 años, pero que ya presenta un fútbol más evolucionado y depurado.

Pero si Osorio fue el único involucrado con la Selección Mexicana que sonrió, en Alemania todos lo hicieron. Mats Hummels hasta se dio tiempo para hacerle un guiño a su "gemelo azteca" Oswaldo Alanís.



Hey @os_alanis this worked out pretty well



Y la propia 'Mannschaft' se relamió los bigotes con el recuerdo de la pasada Copa Confederaciones.

Happy memories of our last meeting with Mexico at the Confed Cup 😁 🇩🇪🇲🇽 #DieMannschaft #WorldCupDraw pic.twitter.com/OQUAhzjwiu

— Germany (@DFB_Team_EN) December 1, 2017