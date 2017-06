Suspenden a Yasiel Puig por realizar una seña obscena a la grada

El jugador de Los Angeles Dodges, Yasiel Puig, fue suspendido un juego y multado por hacer una seña obscena a los aficionados de Cleveland.

Puig mostró los dedos medios de ambas manos a los seguidores luego de conectar un cuadrangular en la segunda entrada.



“La gente me estaba diciendo cosas antes del jonrón, y me dijeron cosas después del jonrón… me rebajé a su nivel. Ocurrió de pronto. Salió. No hay nada que pueda hacer al respecto”, dijo el pelotero al término del juego.

El cubano apelará la sanción y jugará el partido del miércoles por la noche ante Cleveland.