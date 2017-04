Los Chicago Cubs reciben sus primeros anillos de campeón en la historia...

Una escena habitual de cada temporada es, en realidad, el momento que los fanáticos de los Chicago Cubs pensaron alguna vez que no verían nunca, pues millones de sus antecesores murieron sin presenciarla.

Este miércoles, previo al segundo partido de la serie ante Los Angeles Dodgers, recibieron sus anillos que los acredita como campeones de las Grandes Ligas, luego de que el 2 de noviembre pasado vencieron en el séptimo juego de la Serie Mundial a los Cleveland Indians.



World Champions.



Has a nice ring to it. pic.twitter.com/zH3wuh8qgy