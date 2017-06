Las Grandes Ligas investigan al shortstop de los Cubs, Addison Russell, por violencia doméstica

Oscar Pistorus fue declarado no culpable de homicidio intencional de su ex novia Reeva Steenkamp por la jueza Thokozile Masipa, por lo que no será condenado a cadena perpetua. Todavía queda abierta la posibilidad de que sea condenado por homicidio, ya que la jueza considera que Pistorius disparó su arma intencionalmente. Esto deja abierta la posibilidad de una condena de 15 años de prisión. (Foto: AP). Foto: Univision.com

