Derek Jeter, 'El Capitán' inmortal de los Yankees

Los Yankees de Nueva York honraron al Capitán el domingo

Nueva York retiró el numero 2 utilizado por el torpedero entre los partidos del domingo contra los Houston Astros. Jeter jugó de 1995 a 2014, toda su carrera de 20 temporadas, con los Yankees. ‘El Capitán’ es el jugador con más éxitos en la historia de la franquicia, ganó cinco World Series y durante su carrera fue reconocido como alguien con una gran capacidad de ascender en las ocasiones más importantes.



"The Dive". Una de las jugadas más icónicas de Jeter. Tras atrapar un elevado de foul no pudo frenarse y voló sobre los aficionados que agradecieron su entrega.

Durante la ceremonia, no podía faltar un último lanzamiento del homenajeado en Yankee Stadium.

Una carrera así es digna de celebración, y eso es exactamente lo que hicieron los Yankees el domingo:

Jeter fue presentado a la multitud y conducido en un carro mientras la famosa canción “My Way” de Frank Sinatra sonaba en los altavoces del estadio como un sutil recordatorio de la mítica carrera de Jeter con el club. Irónicamente, el equipo rival eran los Astros, equipo que tuvo la opción de seleccionar al campo corto con la selección número 1 del draft pero decidieron pasar en el jugador y Jeter fue seleccionado quinto por el equipo del Bronx.



— New York Yankees (@Yankees) May 14, 2017

The Captain. Forever immortalized. pic.twitter.com/0BPYp43Hiy



Después de la apertura de la tarde, Jeter fue presentado con una placa y número para el “Monument Park”, así como también se le otorgó un blazer y un anillo. Carlos Beltrán de Houston, que jugó con Jeter en Nueva York y actualmente juega para los Astros, le presentó la chaqueta.



Jeter entonces dio un discurso a la fanaticada presente en el Yankee Stadium y dijo que no intercambiaría lugar con ningún otro jugador en la historia del béisbol porque tuvo la oportunidad de jugar para los Yankees delante de su fanaticada.





"La familia es para siempre, y estaré eternamente agradecido de ser parte de la familia de los Yankees", agregó Jeter. También agradeció a la ciudad de Nueva York.



En total, Jeter ganó el Rookie del Año de la Liga Americana, cinco Guantes de Oro, cinco Sluggers de Plata y cinco campeonatos. Fue 14 veces All-Star y el MVP de la Serie Mundial del 2000. Pero más importante aún, era la cara de la franquicia deportiva más famosa durante uno de sus épocas más exitosos.

Mientras que Jeter bateo para un avg de .310 con 260 jonrones y 1.311 carreras impulsadas, pero nunca se trató sólo de las estadísticas cuando se trató de El Capitán. Fueron los destellos de grandeza que sobresalieron durante toda la carrera profesional de Jeter.



One of Jeter's best plays pic.twitter.com/H1uUz0LYPS

— The Baseballers (@The_Baseballers) May 15, 2017