Bucks se comen a los Raptors y se ponen arriba en la serie 2-1

Khris Middleton anotó 20 puntos y los Milwaukee Bucks derrotaron a los Toronto Raptors 104-77 el jueves por la noche para tomar ventaja de 2-1 en su serie de playoffs de la primera ronda de la Conferencia Este.

Estadísticas del partido

Greg Monroe agregó 16 puntos y siete rebotes para los Bucks, que mantuvieron a DeMar DeRozan sin una canasta y nunca volvieron a mirar atrás después de liderar por 20 puntos después del primer cuarto.

Lo aún más impresionante fue que apenas necesitaron al All-Star Giannis Antetokounmpo quien terminó con 19 puntos y ocho rebotes.



The best plays as the Bucks led wire-to-wire to take control of the series!!#FearTheDeer pic.twitter.com/RvLplD5T1t

— Milwaukee Bucks (@Bucks) April 21, 2017