Shaq vuelve a Miami para ver su camiseta '32' inmortalizada

MIAMI -- Dwyane Wade recuerda cuando escuchó inicialmente el rumor de que Shaquille O'Neal llegaría al Miami Heat, y cómo su primera reacción fue la incredulidad.

"Teníamos la visión de ser un equipo de campeonato", dijo Wade a The Associated Press el miércoles, "pero no fue real de verdad hasta que 'Big Fella' llegó y se detuvo en ese camión".



Una gran celebración se llevó a cabo en ese día en julio de 2004. La franquicia ganó el campeonato de la NBA años más tarde, y el Heat le dará a O'Neal su agradecimiento final la noche del jueves cuando levantan su número. Será el tercer jugador de Heat en conseguir tal honor, uniéndose a Alonzo Mourning y Tim Hardaway.



It's time to honor @SHAQ ! Tune in to Fox Sports Sun or TNT to see us raise #32 to the rafters of @AAarena . pic.twitter.com/5P6BouFD6D



"Le dije: 'Prometo que voy a traer un campeonato aquí'", dijo O'Neal. Y lo hicimos.

El Heat festejará a O'Neal al medio tiempo del Los Angeles Lakers, que también han retirado su número.

"Cambió la dirección de nuestro equipo", dijo el presidente de Heat, Pat Riley. "Él trajo una legitimidad absoluta a nuestra franquicia y cuando ganamos el campeonato, creo que de alguna manera nos llevó a la cima, merece ser honrado al tener su número colgado, no sólo por respeto, por lo que hizo por nosotros ".



La NBA permitió un tiempo medio más largo de lo habitual para la ceremonia, en la que Riley y O'Neal estarán entre los oradores. O'Neal ganó sus primeros tres títulos con los Lakers, luego consiguió su cuarto en Miami para cumplir con la promesa que hizo cuando llegó a esa ciudad.

Y, en un guiño a esa llegada infame, el Heat tendrá un camión con el arte 'Diesel Power', que lo saludó hace 12 años en la arena.

"Big Fella en Miami lo cambió todo", dijo Wade, quien ahora está con los Chicago Bulls, pero un día tendrá su camiseta colgada junto a O'Neal en Miami. "Todo cambió para todos".



"He helped us get to that next level where we had never been before. It's only fitting that his number ends up in the rafters." #SHAQtacular pic.twitter.com/WRwuGtIdOk

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) December 22, 2016