Miami Heat sigue con vida ganando un juego de infarto a los Cavaliers

Tyler Johnson anotó 24 puntos, incluyendo los últimos cuatro del partido desde la línea de foul, y el Heat de Miami siguió vivo en la persecución de la postemporada al vencer a los Cavaliers de Cleveland 124-121 el lunes por la noche.

Hassan Whiteside anotó 23 puntos y agarró 18 rebotes para Miami, que habría sido eliminado con una derrota. Josh Richardson anotó 19 puntos, James Johnson tuvo 16 y Goran Dragic agregó 15.



