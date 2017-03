El 'Dragón' Goran sigue encendiendo al Miami Heat

Goran Dragic totalizó 20 puntos, nueve asistencias y siete rebotes el miércoles, para que el Heat de Miami doblegara 105-88 a los Knicks de Nueva York.

Una noche después de un encuentro que se definió en los últimos instantes, el Heat consiguió una victoria sencilla.

El reservista James Johnson anotó 18 puntos por Miami, que comenzó la jornada en el octavo puesto de la Conferencia del Este, último que reparte un boleto para las postemporada. El Heat se ubicaba un juego detrás de Indiana, que ocupa el séptimo peldaño.



Those Madison Square Garden rims won't be the same after tonight!#HEATisOn pic.twitter.com/cjf1hCnhxB

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) March 30, 2017