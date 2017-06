La Federación Mundial de Taekwondo cambia su nombre porque... ¿WTF?

En la última década, el taekwondo ha tratado de adaptarse a lo que pedía el público, un deporte más vibrante y menos dependiente de la apreciación. Cambios en reglas para hacerlo más dinámico, la introducción del peto electrónico...

Pero la Federación Mundial de Taekwondo tardó 44 años en darse cuenta de que su denominación podía traerle algunos problemas.

En inglés, su nombre era World Taekwondo Federation, y sus siglas, WTF, se confundía con las de la frase coloquial "what the fuck", que podía hacerla objeto de bullying. Este acrónimo se ha popularizado aún más desde el apogeo de las redes sociales.



WTF is no more. RIP. It was fun while it lasted. https://t.co/rPAm258ImX