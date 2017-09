Jugadores de la MLB y de la NBA lideran ayuda para damnificados en México y Puerto Rico

Tras el terremoto de 7,1 grados ocurrido en la Ciudad de México y otros estados, y la devastación que dejó en Puerto Rico el huracán María, jugadores y ligas deportivas profesionales de Estados Unidos aunan esfuerzos para ayudar a las víctimas de ambos desastres naturales.

Las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) anunciaron la noche del sábado una donación de un millón de dólares para las víctimas de las catástrofes en Puerto Rico y México.

"Jugadores de Puerto Rico y México son una parte importante del pasado, presente y futuro de nuestro juego. Esperamos que nuestra contribución respalde inmediatamente los esfuerzos durante esta situación crítica y a largo plazo para la recuperación de la gente de Puerto Rico y México", expresó a través de un comunicado oficial el comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred.



Adicionalmente, la MLB enviará a ambos lugares médicos y personal especializado como parte de un esfuerzo especial para proporcionar asistencia médica directa a las comunidades afectadas.

Antes, el jardinero de los Astros de Houstons, el veterano boricua Carlos Beltrán, había creado un fondo de ayuda para los damnificados de su país en el que depositó un millón de dólares como aporte poersonal.

Beltrán, de los Astros de Houston, abrió la página www.crowdrise.com/o/en/team/carlosbeltran la tarde del viernes.

"Cualquier donativo, grande o pequeño, es grandemente apreciado y ayudará a la gente que más lo necesita. Nosotros personalmente, arrancamos el esfuerzo con un donativo de un millón de dólares", dijó un mensaje de la familia Beltrán.



"La devastación que el huracán María ha traído a Puerto Rico es inimaginable, dejando a la isla sin energía por un futuro indefinido. Muchos de nosotros seguimos orando y esperando a que nuestros seres queridos esten bien", dijo Beltrán, un veterano de 20 temporadas en las Grandes Ligas.

Jorge Posada, ex estrella de los Yankees de Nueva York, también abrió una página de donaciones YouCaring para ayudar a las víctimas de su país natal.

Puerto Rico todavía estaba lidiando con las secuelas del huracán Irma cuando María se convirtió en el primero de categoría 4 en llegar directamente a la isla desde 1932.

Toda la isla ha quedado devastada, sin electricidad y muchas partes sin agua potable, y podría demorar entre 4 y 6 meses en restablecer estos servicios.



El basquetbolista Carmelo Anthony, que recién pasó de los New York Knicks a Oklahoma City Thunder, donó 50 mil dólares a una cuenta de ayuda para la isla de su fallecido padre, devastada por el huracán María.



Anthony abrió una página llamada YouCaring donation para recaudar dinero y materiales para la isla.

"Usted leyó los titulares, y todos están diciendo que Puerto Rico podría estar sin energía eléctrica por los próximos cuatro o seis meses", escribió Anthony en un artículo en el portal fundado por Derek Jeter, The Player's Tribune, en el que exhorta a la gente a ayudar para paliar las necesidades del pueblo boricua.

"¿Pero realmente entiendes la magnitud de eso. De verdad? Ahora mismo, mientras estoy sentado aquí el jueves por la noche, hay miles de niños sentados en la oscuridad. Puede que ya no tengan un techo encima de sus cabezas. Sus casas podrían estar totalmente destruidas. Sus refrigeradores no están funcionando. Es posible que no tengan mucha comida o agua limpia para durar la semana", agregó el jugador.



También, la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas (MLBPA) anunció otra donación de un millón de dólares a organizaciones que socorren a las víctimas de los desastres en México y Puerto Rico.



La Liga Nacional de Football Americano (NFL) anunció que se asoció con la Cruz Roja americana para ayudar a los afectados por los terremotos en México y el huracán en Puerto Rico.

El sismo de magnitud 7,1 del martes pasado en México ha dejado hasta ahora más de 300 muertos.