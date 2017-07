Michael Phelps confiesa que pensó en suicidarse antes de los Juegos Olímpicos de Rio 2016

Michael Phelps, el atleta con más medallas olímpicas en la historia confesó que en 2014 sufrió de una depresión que por poco acaba con su vida.

"Diría que fue probablemente cuando no quería estar vivo más. Fue quizás lo más extraño porque en ese momento, solo pensaba que era lo mejor... no estar aquí", reconoció Phelps en una entrevista con CNN acerca del momento más complicado en su vida.



Deportistas arrestados por DUI: Driving Under the Influence DUI (driving under the influence) es una ofensa común que a veces puede tener duras consecuencias (manslaughter). Foto: Getty Images. | Univisión 0 Compartir El multimedallista olímpico en natación, Michael Phelps, tuvo que defenderse en una corte de Maryland en diciembre de 2014 por DIU y por romper los límites de velocidad. Foto: Getty Images. | Univisión 0 Compartir En julio del 2012, el jugador de la NFL, Marshawn Lynch, arrojó un nivel de alcohol en la sangre superior al límite legal de .08% en el estado de California mientras cometía ofensas de tránsito. Foto: Getty Images. | Univisión 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La leyenda del golf, Tiger Woods, ha sido acusado en Florida de DUI por manejar erráticamente. Fue arrestado ocho horas y su licencia de manejo fue suspendida. Foto: Getty Images. | Univisión 0 Compartir En el 2008, el entonces jugador de Cleveland Browns, Donte Stallworth, fue acusado de asesinato mientras manejaba bajo la influencia del alcohol (.126%) en Florida. Se declaró culpable de todos los cargos. Foto: Getty Images. | Univisión 0 Compartir Desde que puso punto final a su carrera en activo en la NFL, Donovan McNabb ha sido procesado dos veces en Arizona por DUI. Fox Sports lo llegó a suspender como comentarista. Foto: Getty Images. | Univisión 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Coco Crisp, pelotero de la MLB, también fue consignado por DUI en Arizona. 'Lamento mucho haber cometido esta equivocación', señaló en una disculpa pública. Foto: Getty Images. | Univisión 0 Compartir Hines Ward, MVP del Super Bowl XL con Pittsburgh, fue setenciado a un año de libertad condicional (probation), 80 horas de servicio comunitario y una multa de dos mil dólares en 2011. Foto: Getty Images. | Univisión 0 Compartir En julio del año pasado en Orange County, California, Dennis Rodman tuvo un accidente automovilístico por ir en sentido contrario. Como se dio a la fuga, también fue acusado de esto (además de DUI). Se declaró culpable. Foto: Getty Images. | Univisión 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Poco después de fichar por los Knicks de la NBA (julio 2012), Jason Kidd estrelló su vehículo contra una cabina telefónica en Nueva York. Días después se declaró culpable de DUI y la liga lo suspendió dos partidos. Foto: Getty Images. | Univisión 0 Compartir El 29 de diciembre de 2006 en Scottsdale, Arizona, Mike Tyson fue acusado de DUI y de posesión de drogas ilegales. Se trataba de cocaína. En noviembre de 2007 fue apresado 24 horas y condenado a 360 horas de servicio comunitario. Foto: Getty Images. | Univisión 0 Compartir Scottie Pippen se pasó una luz roja y rechazó la prueba de alcoholemia, por lo que fue acusado de DWI (driving while intoxicated) en lugar de DUI. Foto: Getty Images. | Univisión 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Jugando para los Denver Nuggets en 2008, Carmelo Anthony se declaró culpable de DUI. Tuvo buena conducta en su libertad condicional y logró ser indultado de los cargos más duros. Foto: Getty Images. | Univisión 0 Compartir En enero del 2010 el exbasquetbolista de la NBA, Jayson Williams, chocó su Mercedes contra un árbol en Nueva York y fue acusado de DWI. Ya antes había sido acusado del asesinato de un chofer de limusina. Foto: Getty Images. | Univisión 0 Compartir La campeona mundial de fútbol soccer con Estados Unidos, Abby Wambach, fue acusada de DUI en Portland, Oregon, en 2016. Se declaró culpable y ofreció disculpas públicamente. Foto: Getty Images. | Univisión 0 Compartir

Phelps se encerró en una habitación durante cuatro días consecutivos en septiembre de 2014 después de ser suspendido durante seis meses por la federación de natación de EEUU, debido a ser arrestado por conducir en estado de embriaguez.

"Se me conoce por no tomar siempre las mejores decisiones y eso ha hecho que me ponga en posiciones complicadas. Pero eso hizo que aprendiera exactamente qué está pasando y lo que necesito cambiar y hacer", agregó.

Tras anunciar su retiro de la natación una primera vez tras los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Phelps asegura que perdió propósito y dirección en su vida. "Era una bomba de tiempo a punto de estallar", declaró el nadador.



Deportistas 'rápidos y furiosos' que podrían protagonizar una película Una recopilación de momentos y atletas que, como la saga de 'Rápido y Furioso' que realiza su octava entrega en cine, son los más veloces del mundo en sus disciplinas o han vivido momentos de ira, traicionados por su temperamento. Foto: Getty Images y AP | Univisión 0 Compartir Usain Bolt es conocido como el hombre más veloz del mundo. El atleta jamaiquino se convirtió en el dominador del atletismo en 100 y 200 metros en Pekín-2008, Londres-2012 y Río-2016. Foto: Getty Images | Univisión 0 Compartir Bolt marcó un hito al ser el primer hombre en bajar a menos de 10 segundos el registro de los 100 metros planos y ahora mantiente un tiempo de 9 segundos 58 centésimas que por ahora parece difícil de superar o igualar. Foto: Getty Images | Univisión 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El italiano Andrea Iannone, piloto de Ducati, tiene la mayor velocidad de punta en Moto GP con un registro de 354,9 km/h durante las prácticas en el Gran Premio de Italia en 2016. Foto: Getty Images | Univisión 0 Compartir Curiosamente ser el más veloz en las pistas de Moto GP no ha sido una garantía para que Iannone sea uno de los mejores del mundo en el campeonato. Foto: Getty Images | Univisión 0 Compartir De acuerdo con un estudio, el galés Gareth Bale es el futbolista más veloz del mundo. Según ese informe puede llegar a una velocidad máxima de 36,9 kilómetros por hora. Foto: Getty Images | Univisión 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Bale es reconocido en la selección de Gales y en Real Madrid por sus condiciones como carrilero, puesto en el que apoyado en su velocidad se ha convertido en dos veces campeón de la Champions League. Foto: Getty Images | Univisión 0 Compartir El nadador César Cielo no tiene la misma cantidad de medallas olímpicas que Michael Phelps, pero sí se ha consolidado con sus registros como el más veloz en los 50 y 100 metros libres. Foto: Getty Images | Univisión 0 Compartir El brasileño Cielo tiene el récord de 50 metros libres en 20 segundos 91 centésimas y el de 100 metros libres en 46 segundos 91 centésimas. Foto: Getty Images | Univisión 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El estadounidense Mike Tyson fue protagonista de una de las agresiones más recordadas en el deporte mundial al morder y arrancar un pedazo de oreja de Evander Hollyfield en una pelea por el título mundial pesado en 1997. Foto: Getty Images | Univisión 0 Compartir Tyson, que se caracterizó por su fuerte carácter en el cuadrilátero y fuera de él, perdió esa pelea por descalificación, en un momento que marcaría el momento descendente de su carrera. Foto: Getty Images | Univisión 0 Compartir El estadounidense John McEnroe fue una de las grandes figuras del tenis mundial, pero también se le conocía por su irreverencia y duras reacciones durante la competencia. Foto: Getty Images | Univisión 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en McEnroe obtuvo cuatro veces el US Open y tres veces Wimbledon entre los 77 títulos ganados durante su carrera. Foto: Getty Images | Univisión 0 Compartir Ron Artest, que luego cambió su nombre a World Peace, ha sido uno de los jugadores más violentos de la NBA. Su furia las cajea por golpes contra sus rivales. Foto: Getty Images | Univisión 0 Compartir El jugador fue protagonista de descalificadoras faltas en la NBA, como la agresión contra Ben Wallace en 2004 o el codazo que en 2013 le dio a James Harden. Foto: Getty Images | Univisión 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El colombiano Gerardo Bedoya tiene el negativo registro de ser el jugador con más expulsiones en toda la historia del fútbol, con 46 tarjetas rojas vistas. Foto: AP | Univisión 0 Compartir El temperamento de Bedoya en la cancha y su estilo de juego agresivo lo llevaron muchas veces a terminar fuera del terreno antes de lo previsto por fallas disciplinarias. Foto: AP | Univisión 0 Compartir

"Para mí en ese momento sabía que necesitaba ayuda y que tenía que cambiar algo en mi vida", continuó Phelps. " Yo estaba perdido, así que investigamos un poco para ver qué podíamos hacer e ingresé a rehabilitación por un par de semanas para básicamente reconstruirme a mí mismo".

Phelps regresó a las piscinas para ganar seis medallas más (cinco de oro) en los JJOO de Rio 2016, para un récord total histórico de 28 medallas olímpicas, 23 de ellas de oro. Se retiró finalmente de la competencia para convertirse en un embajador en pro de la salud mental, especialmente buscando ayudar a los niños que sufren de depresión.