Germán Sánchez es el primer mexicano que reporta su medalla como defectuosa

El dos veces subcampeón olímpico mexicano Germán Sánchez reconoció que su medalla de plata de Río 2016 ha sufrido deterioro, como se ha reportado en otras partes del mundo con metales de los pasados Juegos.

Sánchez, segundo lugar en la prueba individual de la plataforma de 10 metros, expresó en entrevista al suplemento Cancha, del diario mexicano Reforma, que su presea pareciera que "se estuviera descarapelando".



De oro solo tenían el barniz: medallas malhechas, agua verde y otros fiascos Las quejas por las medallas de los Juegos Olímpicos de Río permiten recordar algunos de los errores más graves y vergonzosos a nivel logístico en los diferentes eventos deportivos del mundo. La logística de los Juegos Olímpicos 2016 tuvo numerosos contratiempos, en un país en grave crisis política y en una ciudad en la que hubo protestas, porque se decía que el dinero para el evento debía usarse en causas sociales. El regreso del golf a unos Olímpicos estuvo marcado por ausencias de jugadores que aseguraron que temían por su salud por el virus zika en Brasil. Cerca de 130 medallas entregadas durante Río 2016 (sobre todo las de plata) están oxidadas, astilladas o, como lo calificó la Agencia France-Presse, "cayéndose a pedazos". Pero si las medallas de Brasil son motivo de preocupación, las de los Juegos Mundiales de Cali en 2013 fueron una vergüenza. En la inscripción donde debía decir 'World' ('mundo' en inglés) se leía 'Word' ('palabra' en inglés). Durante Río 2016, la fosa de clavados apareció llena de agua verde en el centro acuático Maria Lenk (a diferencia de la piscina de water polo). Las y los clavadistas fueron avisados que su salud no corría peligro por el color del agua. La organización brasileña tomó muestras del agua verde para saber la causa del incidente. Resultó que alguien puso 80 litros de peróxido de hidrógeno en la piscina y esto hizo reacción química con la piel de los clavadistas al sumergirse. La Copa América de 2016 en Estados Unidos también generó todo tipo de críticas. La más recordada surgió cuando en el partido entre México y Uruguay, en lugar de sonar el himno de los uruguayos se puso el de Chile. Durante la Copa, también hubo errores en la programación de los partidos. En el Camping World de Orlando nunca se llenó ni siquiera la tercera parte del recinto y los partidos en pleno día durante el verano fueron la causa. En el partido entre Costa Rica y Paraguay, el técnico del equipo suramericano, Ramón Díaz, aseguró que era "un horario de locos". Los técnicos, entre ellos el de Uruguay, se quejaron de los largos desplazamientos que tenían que realizar de una ciudad a otra, incluso cuando se dirigían al estadio para los entrenamientos. Los de Río no han sido los únicos Olímpicos con hechos bochornosos. En Londres 2012, en el partido de fútbol femenino contra Colombia, hubo gran molestia en el equipo de Corea del Norte porque la organización se equivocó y puso la bandera de Corea del Sur. ¡Impresentable! Al parecer el desconocimiento de banderas no es el único mal de los ingleses. Durante un partido de hockey femenino entre Gran Bretaña y Sudáfrica preolímpico, la organización puso el himno del Apartheid (segregación racista) en lugar del actual. La queja fue evidente. En febrero de 2017, el equipo de Alemania vivió una situación similar durante un choque de Copa Federación cuando se equivocaron de himno y el cantante entonó el de la Alemania nazi. Otro deportista que vivió un momento incómodo fue el español Alberto Contador en el Giro de Italia 2011, cuando la organización puso el himno franquista (de la dictadura militar) en lugar del de España actual. Otro español que sufrió la confusión de himnos fue Jorge Lorenzo en su triunfo en Laguna Seca (Estados Unidos) en el Mundial de Moto GP, aunque en su caso tuvo que celebrar con el himno de Italia de fondo. Antes de un amistoso en 2009 entre Francia y Sudáfrica, los organizadores creyeron buena idea que un artista de reggae interpretara el himno sudafricano, en lo que ese país consideró una falta de respeto al símbolo patrio, ya que el reggae proviene de Jamaica. En un hecho casi increíble, los organizadores del Mundial de Tiro en Kuwait en 2012 pusieron como himno de Kazajistán la canción de la película 'Borat', que es la historia de un supuesto kazajo que visita Estados Unidos. Un error difícil de explicar por quien lo cometió: la ceremonia de premiación del ganador Liu Xiang en los 60 metros vallas en el Mundial de Valencia en 2008 se tuvo que repetir porque en la primera ocasión, por error, en lugar del himno de China se puso el de Chile.

"Yo la veo como si se estuviera descarapelando, algunas manchas, es raro. Me llama mucho la atención que la medalla de Londres (2012) está en un muy buen estado y a la de Río sí se le ve fácilmente en deterioro", dijo el saltarín.

"Duva", como el conocido el deportista, ganó también la plata hace cinco años junto a Iván García en la prueba de clavados sincronizados de 10 metros.

Ante la propuesta del Comité Organizador y los organizadores de Río 2016 de reemplazar las medallas defectuosas con nuevas, Sánchez dijo que preferiría que la original fuera restaurada.

"Si en su momento dicen que nos dan una nueva para mí creo que no sería la mismo, porque es incomparable. Lo pensaría ya que me pueden mandar otra o que me den otra y esta guardarla. Ya está sudada, como se dice", añadió.