Agentes de seguridad en un aeropuerto se burlan del cuerpo de una campeona olímpica

La campeona olímpica Aly Raisman reaccionó molesta en su cuenta de Twitter, luego que dos agentes de seguridad en un aeropuerto hicieran comentarios acerca de su cuerpo.

Raisman, gimnasta de 22 años de edad, indicó que una mujer señaló sus bíceps, mientras que un hombre se burló de ella por no tener músculos.



Lady at TSA: "Gymnast? I recognized u by ur biceps"

Man at TSA: "I don't see any muscles" & continues 2 stare at me

How rude & uncomfortable

— Alexandra Raisman (@Aly_Raisman) May 24, 2017