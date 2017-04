Pacers vencen a Raptors y refuerzan aspiraciones de playoffs

Paul George anotó 18 de sus 35 puntos en el tercer periodo y los desesperados Pacers de Indiana remontaron una desventaja de 19 puntos en la primera mitad para doblegar el martes 108-90 a los Raptors de Toronto.

Los Pacers dejaron atrás una racha de cuatro derrotas consecutivas, en la que pasaron del quinto puesto en la Conferencia del Este a la posibilidad real de quedarse excluidos de la postemporada.



Lance breaks down the defense and dishes to Thad: pic.twitter.com/A070idT4MP

— Indiana Pacers (@Pacers) April 5, 2017