Rockets destrozan a los Spurs de Popovich con 22 triples

Trevor Ariza anotó 23 puntos y los Rockets de Houston vapulearon el lunes 126-99 a los Spurs de San Antonio, para ganar el primer encuentro de la serie semifinal de la Conferencia del Oeste.

Estadísticas del partido

James Harden agregó 20 unidades y capturó 14 rebotes por Houston, que le propinó al entrenador Gregg Popovich su peor derrota en el primer encuentro de una serie de postemporada.

Los Rockets embocaron 22 de 50 triples. Se trata de la mayor cantidad de encestes de tres puntos intentados y acertados ante los Spurs durante su larga historia en playoffs.



We see you @dekker! pic.twitter.com/BMmTGVuPx8

— Houston Rockets (@HoustonRockets) May 2, 2017