Rockets despegan en el último cuarto y vencen al Thunder para ponerse arriba 2-0

Por Ernesto Reitich

Los Rockets de Houston liderados por 35 puntos de Harden reaccionaron en el último cuarto para poner la serie 2-0 ante el Thunder de Westbrook con una victoria 115x111.

Russell Westbrook logro un triple doble con 51 puntos, 13 asistencias y 10 rebotes, pero no fueron suficientes para aguantar a unos Rockets imparables.

Estadísticas del partido

Luego de una primera batalla en donde James Harden y su banda dominaron por completo a los Thunder de Westbrook, ambos equipos estaban listos para un nuevo enfrentamiento.

James Harden, quien anoto 37 puntos en el primer juego, sabía que esta noche todo podía cambiar y se mostraba cauteloso ante un Westbrook que sabemos que se transforma ante la adversidad.

La estrategia defensiva del Thunder seguramente sería diferente esta noche, en el primer juego el Thunder defendio muy bien los tiros de larga distancia, pero eso mismo fue lo que hizo que la Barba y su combo decidieran penetrar y buscar ms tiros desde la pintura, arrollando de esta manera a Oklahoma 118x87, produciendo 62 puntos desde la pintura.

Russ y su equipo comenzaron los primeros minutos parando de manera muy efectiva la ofensiva de los Rockets, además de mover el balón con eficacia para encontrar buenos lanzamientos en los primeros minutos.

Desde el primer cuarto era evidente que el Thunder llegaba con otra cara, defendiendo con mucha efectividad, robándose rebotes ofensivos y limitando los ataques de los Rockets.



Solo en el primer cuarto Oklahoma tenia 16 rebotes vs 7 de Houston y los liderados por Harden apenas anotaban 2 de 9 en triples y 8 de 21 en tiros de campo para un 38% mientras que el Thunder tenía 14 de 25 para un 56%.

Pero los Rockets se encenderían en el segundo cuarto gracias a la energía de Beverly y la efectividad de Lou Williams, quien viniendo desde la banca estaba anotando 14 puntos 6 de 7 en solo 9 minutos.

El Thunder reaccionaria rápidamente y Westbrook mostraba nuevamente por que es considerado para la mayoría el MVP indiscutible, repartiendo balones y haciendo jugadas de ensueño, defendiendo como se debe y finalizando con clavadas como esta belleza de Oladipo.

Russ y su banda se transformaron en otro equipo totalmente diferente que en el primer juego, Mr. triple doble terminó el primer tiempo con 22 puntos, 10 asistencias y 8 rebotes.

Uniéndose a Tony Parker como los únicos jugadores en los últimos 15 playoffs con 20 Pts y 10 asistencias antes del descanso.

Los Rockets reaccionaron en los minutos finales del tercer cuarto. Aprovechando el descanso de Westbrook se acercaron en el marcador luego de una racha de 9 puntos seguidos para poner el juego a 3 puntos de diferencia.



