James Harden registró su 21er triple-doble de la temporada

James Harden registró 35 puntos, 15 asistencias y 11 rebotes para su 21er triple-doble de la temporada y condujo el domingo a los Rockets de Houston a un triunfo de 135-128 sobre los Kings de Sacramento.

Harden escolta a Russell Westbrook, el astro de Oklahoma City que rompió el récord de Oscar Robertson -que perduró 56 años en la NBA- con su 42do triple-doble del domingo en una victoria en Denver. Harden ha anotado 30 unidades o más y ha tenido 10 o más asistencias en 29 juegos.

Ryan Anderson encestó seis disparos de tres puntos y sumó 21 unidades para Houston. Clint Capela y Lou Williams contribuyeron con 18 puntos cada uno, mientras que Bobby Brown anotó cuatro disparos desde atrás del arco y terminó con 16 puntos. Los Rockets acertaron 18 de 43 disparos de tres puntos.



That range! 👀

Anderson is perfect from the 3PT (6/6). ☔️ pic.twitter.com/ceISbdGQYI

— Houston Rockets (@HoustonRockets) April 9, 2017