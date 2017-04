Warriors se ponen 2-0 arriba en su serie con Trail Blazers

Stephen Curry anotó 19 puntos en una noche discreta, JaVale McGee impulsó a Golden State tras salir del banquillo con 15 puntos y unos Warriors cortos de personal derrotaron el miércoles por 110-81 a los Trail Blazers de Portland, en el Juego 2 de su serie de primera ronda de playoffs.

Estadísticas del partido

Los Warriors ampliaron su ventaja en la serie sin su principal anotador, el lesionado Kevin Durant.

McGee brilló en una noche en la que ninguna de las estrellas tuvo su mejor juego. El suplente encestó sus siete tiros de campo y ofreció varias clavadas en jugadas de alley-oop, mientras Durant observaba sentado por una lesión en la pantorrilla izquierda que sufrió el domingo en el primer juego de playoffs.

Draymond Green tuvo otro juego fantástico en general con 12 rebotes, 10 asistencias, seis puntos y tres bloqueos tras los cinco de la victoria del domingo.



Some 🔨🔨🔨 highlights to end your day. #StrengthInNumbers pic.twitter.com/XcFPtpGyTu

— GoldenStateWarriors (@warriors) April 20, 2017