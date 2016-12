Kevin Durant sigue brillando con los Warriors en victoria sobre los Nets...

NUEVA YORK (AP) - Kevin Durant registró el jueves 26 puntos, nueve rebotes y siete asistencias, y los Warriors de Golden convirtieron un feo inicio en un final fácil para vencer por 117-101 a los Nets de Brooklyn.

Estadísticas del partido.

Klay Thompson agregó 23 unidades para los Warriors, quienes iniciaron una gira de tres juegos que los lleva a su revancha de la final de la NBA en Cleveland en día de Navidad. No parecían estar preparados cuando perdían por 16 puntos a la mitad del encuentro, pero recuperaron su accionar en ocasiones imparable al superar a los Nets por 32 puntos en los últimos 24 minutos.

Stephen Curry y Zaza Pachulia terminaron con 15 puntos cada uno por los Warriors, quienes jugaron sin Draymond Green, quien regresó Área de la Bahía el jueves temprano después del nacimiento de su hijo, Draymond Jamal Green Jr.

Brook López encestó 28 unidades, pero sólo cinco en la segunda mitad, y los Nets perdieron su cuarto juego consecutivo.



Highlights and postgame reaction from the Dubs' 6th straight win: https://t.co/P9FWe6ereb pic.twitter.com/q7NoFHoAuJ

— GoldenStateWarriors (@warriors) December 23, 2016