Curry anota 30 y los Warriors barren la serie contra los Jazz

Stephen Curry anotó 30 puntos y los Golden State Warriors completaron una barrida en la segunda ronda contra el Jazz con una victoria 121-95.

Estadísticas del partido

Los campeones defensores de la Conferencia Oeste han ganado ambas series en cuatro partidos y ahora esperan al ganador de la serie entre los Rockets-Spurs que está empatados 2-2.

Los Warriors mantuvieron el ritmo con el campeón defensor Cleveland en lo que parece como un inevitable tercer encuentro seguido en las Final. Ambos equipos están 8-0 hasta ahora.

El entrenador interino, Mike Brown, dijo antes del partido que esperaba que su equipo tuvieran un comienzo rápido y los Warriors hicieron exactamente eso. Golden State lideró 39-17 al final del primer cuarto tras una embestida de Klay Thompson y Curry.



