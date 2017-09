Zinedine Zidane afirmó que su renovación con el Real Madrid “ya está hecha”

Madrid - Zinedine Zidane compareció este martes en Valdebebas ante los medios de comunicación para hablar de su equipo previo al partido entre el Real Madrid y el Real Betis, donde la gran noticia la dio al francés al decir que su renovación con el equipo blanco ya está lista.

"Me encuentro bien. El tema de la renovación ya está hecho, pero eso no significa nada. Importa el día a día y no me veo más allá. Es complicado esto", dijo sobre su futuro el técnico galo.



En partidazo de otra 'joyita' merengue, Real Madrid venció 3-1 a Real Sociedad Mayoral, Bale y Kevin Rodrigues (gol y autogol), fueron los encargados de las anotaciones en esta tarde de fútbol en San Sebastián, en la que el mexicano Carlos Vela jugó 33 minutos. Foto: ANDER GILLENEA/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir Eusebio Sacristán y Zinedine Zidane con el saludo protocolario antes de comenzar el partido. Foto: EFE | Univision 0 Compartir Con la ausencia de Cristiano Ronaldo, el equipo merengue –en esta ocasión vestido de negro– se apoyó en figuras como Francisco Alarcón para hacer daño. Foto: EFE | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La primera anotación del encuentro la logró el canterano Borja Mayoral, al minuto 19, tras asistencia de Sergio Ramos. Foto: ANDER GILLENEA/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir Muy rápido lograba la ventaja el equipo visitante, que no ha tenido un buen inicio de temporada. Foto: EFE | Univision 0 Compartir Dos partidos empatados y uno ganado era el saldo de la escuadra blanca en esta Liga 2017/2018. Foto: EFE | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Por su parte, para Mayoral esta fue su primera anotación en la temporada y la primera oficial con la camiseta del Real Madrid. Foto: EFE | Univision 0 Compartir Además, fue el primer partido completo para él luego de haber jugado seis minutos en el partido ante el Valencia. Foto: EFE | Univision 0 Compartir Sin embargo, tan solo nueve minutos después, el francés Kevin Rodrigues se encargó de igualar el marcador. Foto: David Ramos/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Recibió un buen centro desde la banda derecha que definió de primera con su pierna izquierda. Keylor Navas fue cómplice. Foto: EFE | Univision 0 Compartir El balón casi es atajado por Keylor Navas, pero se coló en el arco para el 1-1 parcial. Foto: EFE | Univision 0 Compartir Para la mala fortuna de Rodrigues, al minuto 36 se metió un autogol ante este centro de Mayoral. Foto: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Por intentar desviarlo, mandó la pelota al fondo del arco para poner el macardor 2-1 a favor de la visita. Foto: EFE | Univision 0 Compartir El puntillazo final lo logró el galés Gareth Bale –minuto 66– con asistencia de Isco, con esta definición. Foto: EFE | Univision 0 Compartir Segundo gol de Bale en esta temporada en cuatro partidos jugados de La Liga, tres de ellos como titular. Foto: EFE | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Un gol que le servía al extremo para calmar a sus críticos, que han sido voraces con él en este arranque de temporada. Foto: EFE | Univision 0 Compartir Con el triunfo, el Real Madrid llegó a ocho puntos y ahora piensa en su duelo ante el Betis, esta semana. Foto: EFE | Univision 0 Compartir Carlos Vela ingresó a los 57 minutos y lució la cinta de capitanía. Foto: Getty Images. | Univision 0 Compartir

Además, el francés también se refirió al regreso a la formación de Cristiano Ronaldo tras cumplir sus cinco fechas de sanción en La Liga.

"Estamos contentos de que vuelva y espero que sea la última vez que no le tengamos. A Cristiano le veo feliz, porque lo que le gusta es jugar y estar con sus compañeros. Vuelve a la Liga en casa y sabemos que a todos les gusta jugar en este estadio".



Marcelo y el Real Madrid, una historia de éxitos que perdurara hasta el 2022 Marcelo llegó siendo muy joven al Real Madrid C.F. desde Fluminense. Ha tenido que luchar para lograr llegar a donde está ahora, un ídolo de toda la afición. 0 Compartir Desde Fluminense, el 14 de noviembre de 2006, Marcelo Vieira se convirtió en jugador del Real Madrid C.F. Foto: PHILIPPE DESMAZES/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir Para el presidente del club español, Ramón Calderón, lo catalogó como el 'Nuevo Roberto Carlos', apodo que representó un compromiso mucho mayor para el brasileño. Foto: PHILIPPE DESMAZES/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Marcelo y Roberto Carlos, dos históricos del equipo madridista. Foto: Denis Doyle/Getty Images | Univision 0 Compartir Aunque tuvo alguna participación, en su primer temporada no logró convencer al entrenador Fabio Capello, quien limitaba sus opciones de ir al ataque. Foto: Martin Rose/Bongarts/Getty Images | Univision 0 Compartir Con Bernd Schuster, el brasileño tuvo mayor protagonismo y demostró su calidad. Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Además, la salida de Roberto Carlos al Fenerbahce le dio mayor libertad en el campo. Iniciaba la gran historia de Marcelo con el Real Madrid. Foto: Jasper Juinen/Getty Images | Univision 0 Compartir Su primer gol oficial lo consiguió en La Liga en el triunfo 4-0 sibre el Sporting de Gijón. El brasileño marcó el 3-0 tras un pase de espuelazo de Gonzalo Higuaín. Foto: AP | Univision 0 Compartir Sería el primero de los 3 que anotó en la temporada 2008/2009 y de los 28 que lleva hasta el momento. Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Junto a Cristiano Ronaldo forjó una gran amistad desde que el portugués llegó al club en el 2009. Hasta el momento siguen siendo grandes amigos y compañeros. Foto: Jasper Juinen/Getty Images | Univision 0 Compartir La cosecha de títulos de Marcelo, con el Madrid, cuenta con 4 Ligas de España: 2006/2007, 2007/2008, 2011/2012 y 2016/2017. Foto: Jasper Juinen/Getty Images | Univision 0 Compartir Además, en el ámbito local, suma 2 Copas del Rey y 3 Supercopas de España. Foto: Power Sport Images/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En el marco internacional, Marcelo ha sido protagonista de las últimas tres conquistas de Champions League del Real Madrid. La primera fue en el 2013/2014. Foto: MIGUEL RIOPA/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir También estuvo en la edición del 2015/2016, cuando el equipo madridista conquistó la décima 'Orejona'. Foto: Matthew Ashton - AMA/Getty Images | Univision 0 Compartir Y, claramente, también estuvo presente en el título de la Undécima Champions, en Cardiff ante la Juventus. Foto: Laurence Griffiths/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en A raíz de esos triunfos, Marcelo también logró los campeonatos del Mundial de Clubes en el 2014 y 2016. Foto: Chris Brunskill Ltd/Getty Images | Univision 0 Compartir Muy posiblemente, cosechará un nuevo Mundial de Clubes en diciembre de 2017. Foto: Matt Roberts/Getty Images | Univision 0 Compartir En Europa también ha conquistado 3 Supercopas de la UEFA. Un ganador nato. Foto: Chris Brunskill Ltd/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Su importancia en el plantel del Real Madrid lo ha llevado a ser uno de los tres capitanes del equipo. Foto: Power Sport Images/Getty Images | Univision 0 Compartir Y a ampliar por dos años más su contrato, el cual había renovado en el 2015. Foto: EFE | Univision 0 Compartir

Finalmente, Zidane fue cuestionado sobre el orden de lanzadores de faltas y penales para que no pase lo del PSG: "Nosotros preparamos los partidos y sabemos quién lanza los tiros de esquina y los penaltis. Pero no voy a hablar del PSG, me preocupa mi equipo", concluyó.

No es la primera vez que el técnico francés asegura públicamente tener cerrado el acuerdo de renovación con el Real Madrid sin aún haberlo certificado con la firma en el nuevo contrato.

"Estoy contento pero esto no significa nada, puedo firmar diez o veinte años de contrato que sé dónde estoy y lo que tengo que hacer. Dentro de un año puedes no estar aquí, por eso el Real Madrid y yo nunca vamos a discutir", manifestó el pasado 12 de agosto antes de disputar la final de la Supercopa de España.



El Real Madrid inició los actos de renovación con sus jugadores en primera instancia y se espera que tras Marcelo, Isco Alarcón y Dani Carvajal, en breve haga oficial el acuerdo cerrado con Zidane