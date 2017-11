Zidane de Cristiano: “Siempre al final va a ser el jugador que marque la diferencia”

El francés respaldó a Cristiano y Benzema que no anotaron en la goleada del Real Madrid.

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, admitió que "los primeros que no están contentos" por su falta de gol en Liga son Karim Benzema y Cristiano Ronaldo, a los que defendió tras su triunfo ante Las Palmas, convencido de que pronto volverán a marcar en la competición doméstica.

Aseguró Zidane que no sintió diferencia en el trato de la grada del Santiago Bernabéu con Benzema, al que silbaron, y Cristiano Ronaldo, al que apoyaron en cada ocasión fallada.



"No vi eso, al final creo que lo que queremos hacer es seguir trabajando y haciendo las cosas bien. Se habla de Karim y Cristiano, miras la Liga y ellos son los primeros que no están contentos por los goles que llevan pero no pasa nada, lo importante es el trabajo y las ocasiones que creamos. Dentro de poco marcarán. Vamos a tener tranquilidad", defendió.

En el caso de Cristiano justificó los gestos del portugués y que no celebrase el tercer tanto que nacía tras un pase medido suyo a Isco. "Ha dado el pase de gol y está muy contento por el pase que ha dado a Isco", aseguró Zidane.



"A lo mejor no se ve pero está contento por dar un gol bonito en contraataque. Sabemos que a él le gusta marcar y está más feliz cuando lo hace, puede ser, pero estamos todos convencidos de que va a marcar la diferencia. En Liga no lo ha hecho de momento pero sí en Champions, y hace cosas útiles al equipo. Siempre al final va a ser el jugador que marque la diferencia", añadió.