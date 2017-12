Zidane considera que Cristiano Ronaldo debe ser el ganador del Balón de Oro

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, dio por ganador del próximo Balón de Oro al portugués Cristiano Ronaldo, del que destacó que ganará el quinto y "tiene ambición para el sexto y el séptimo", en un galardón que señaló premiará una "temporada increíble y extraordinaria".



"No es que no sea humano porque lo es como el resto, pero Cristiano es diferente. Es un jugador que no tiene límite y estoy seguro que va a conseguir su quinto Balón de Oro porque su temporada fue increíble y extraordinaria. Lo merece", manifestó con contundencia el técnico madridista.

Zidane ve a su jugador preparado para seguir ganando más galardones. "No me sorprende que lo consiga porque siempre quiere más y tiene ambición para ganar el sexto y el séptimo. Es un Balón de Oro muy merecido por la temporada que ha hecho".