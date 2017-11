Un ex futbolista del Real Madrid estuvo al borde del suicidio....

El futbolista togolés Emmanuel Adebayor reveló uno de los momentos más tensos en su vida y no tiene mucho que ver con el fútbol. El suicido fue un pensamiento que lo estaba aniquilando, nunca pensó que todo trascendiera de esa manera.

Tras esta dura confesión ha sentido alivio aunque no se sabe lo que pueda suceder el día que se retire del fútbol profesional, aproximadamente en tres o cuatro años, según el futbolista.

“Me dieron ganas de suicidarme varias veces. Me lo he guardado durante años y años. Estoy asqueado de que las cosas llegaran a este grado, pero me siento aliviado por haber hablado de ello”, puntualizó el ex jugador del Real Madrid.





Adebayor actualmente juega en el fútbol de Turquía con el equipo de Başakşehir, en la Superliga de dicho país europeo. Su familia lo ha presionado y en gran medida tiene que ver con la fama que ha tenido.



“Siempre les he dicho a mis hermanos menores que hemos sido manipulados por nuestras familias. Muy seguido cambio mi número de teléfono para que mi familia no pueda contactarme. Me llaman, no para preguntar cómo estoy, sino para exigir dinero”, aseguró Emmanuel.

El delantero africano reveló otro momento que define abolustamente todo, cuando su familia lo contactó para pedirle que se hiciera cargo de la responsabilidad de un niño, y él pasaba momentos complicados tras una lesión que lo marginó un determinado tiempo cuando jugaba para el Tottenham.