"No soy el mejor entrenador del mundo": Zidane

Cauto como suele ser tanto en sus declaraciones como en su accionar, Zinedine Zidane apeló a aquellas épocas de técnica individual sobre el terreno de juego, aunque ahora lo hizo para eludir una pregunta de la prensa.

El DT francés, que ha conseguido dos UEFA Champions League con el Real Madrid y que ha sido el primer DT en hacerlo de forma consecutiva, negó ser el mejor entrenador del mundo, aunque sí resaltó la forma como el Real Madrid logró coronar una temporada de ensueño.



Juventus vs. Real Madrid: Los factores del campeonato merengue Pese a un gran inicio de juego del cuadro italiano, el Real fue borrando de la cancha a su contrario y aquí te presentamos los detalles que marcaron la goleada. Las atajadas de Keylor Navas, el guardameta costarricense frenó un arranque explosivo de la Juventus con dos atajadas en los primeros 10 minutos del juego. Los laterales fueron un punto que inclinó la balanza a favor de los madridistas. En la primera parte Alves y Barzagli anularon las bandas de los merengues, haciendo que el primer tiempo fuera parejo. Para la segunda parte Marcelo y Carvajal superaron a sus rivales. Ayudando a abrir el ataque de los merengues, facturando las llegadas con asistencias y generando llegadas de gol. La delantera del Juventus, la poderosa dupla entre Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala nunca estuvo a la altura de una final. Los argentinos no lograron desequilibrar el bloque defensivo del Real Madrid, un tiro libre del 21 bianconero fue lo único que pudieron hacer en el ataque. Isco y Modric, los volantes lograron darle fluidez al ataque de los blancos en la segunda parte. El español y el croata lograron sacudirse la presión de sus oponentes en el primer tiempo. La paciencia de estos elementos fue fundamental para hacer que el Madrid controlara el arranque del segundo tiempo al grado de asfixiar a la Juventus.

La banca, la Juve nunca encontró respuestas en su banca, pero fue por la falta de elementos en ataque. Juan Guillermo Cuadrado y Marchisio no fueron suficiente revulsivo frente a unos españoles que de media cancha para atrás no tuvieron problemas en el complemento.

"No, no, eso no (ser el mejor DT del mundo)”, respondió mientras trataba de esquivar a la prensa en el festejo por la obtención de la décimo segunda corona merengue en Europa.

“Es un año buenísimo, hay que felicitar a todos los jugadores y a este gran club. Con los jugadores que tenemos y trabajando se pueden conseguir estas cosas, lo sabemos", dijo.



Finalmente, Zidane recordó que haber ganado la Liga hace un par de semanas fue uno de los días más felices de su vida, aunque también le dio un peso importante a la obtención del bicampeonato en la Champions.

“Es igual, es un día especial, pero creo que la Liga ha sido el día más feliz porque son 38 jornadas, ahora una Champions pero es un año en el que hay que felicitar a estos jugadores, a este gran club”, concluyó.