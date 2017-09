Miguel Layún: "Los mexicanos nos han puesto la muestra de seguir luchando"

Miguel Layún dijo sentirse orgullosos de los mexicanos luego de colaborar con un gol en el triunfo del Porto de 3-0 sobre el Mónaco en la Champions League.





“Desgraciadamente en México la gente está con los ánimos caídos y ellos son los que nos han puesto la muestra de seguir luchando y nosotros lejos de casa los hacemos sentir orgullosos como ellos nos hacen sentir”, dijo el mexicano en entrevista.



Asimismo, Layún indicó tras el triunfo en Mónaco que el equipo se vio muy comprometido y que se va contento por haber marcado nuevamente en Champions.

“Vi que estaba la posibilidad y estaba ansiosos de que alguno de mis compañeros marcara, cuando me llegó el balón no dude y me voy muy contento con este gol”, agregó.