Luis Enrique le recriminó a Piqué, a Mascherano y a Neymar la derrota ante la Juventus

La situación en el Barcelona se complica cada vez más.

Según reporta la televisora catalana TV3, Luis Enrique recriminó la actuación de Gerard Piqué, Javier Mascherano y de Neymar, después de la derrota por 3-0 contra la Juventus por el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. El entrenador asturiano habría tenido una fuerte conversación con sus jugadores el miércoles, un día después del encuentro, en la que señaló los errores cometidos por sus dirigidos.



Juventus hizo fiesta contra Barcelona en la Champions League Juventus lució poderoso como local contra Barcelona y lo venció 3-0 en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. Foto: EFE | Univision 0 Compartir Los fanáticos locales vistieron el estadio de negro y blanco, mostrando que la jornada estaría bajo los colores del local. Foto: GIUSEPPE CACACE/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir Juventus tuvo a los jugadores suramericanos, los argentinos Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín, el brasileño Dani Alves y al colombiano Juan Guillermo Cuadrado, como protagonistas. Foto: Emilio Andreoli/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Barcelona tuvo disponible a lo mejor de su nómina, incluído Neymar que fue sancionado por tres fechas en la Liga de España. Foto: GIUSEPPE CACACE/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir Muy pronto, a los 8 minutos de juego, Juventus puso el 1-0 a su favor ante la permisividad de la defensa del Barcelona. Foto: EFE | Univision 0 Compartir Un pase gol de Cuadrado para Dybala, que pateó dentro del área en solitario, sirvió para prender la fiesta de los locales. Foto: GIUSEPPE CACACE/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Dybala recibió el pase de Cuadrado y se volteó de inmediato para rematar al palo derecho del arco catalán, tiro que pasó en medio de los defensas. Foto: Mike Hewitt/Getty Images | Univision 0 Compartir La pareja atacante de Dybala y Cuadrado mostraron en el comienzo del partido que juegan de manera coordinada, algo que se nota incluso en sus celebraciones. Foto: EFE | Univision 0 Compartir Dybala fue el gran dolor de cabeza del Barcelona durante todo el partido. Foto: EFE | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El crack argentino Lionel Messi no apareció durante el partido con el protagonismo que lo caracteriza. De hecho, no fue ni sombra de lo que se le conoce. Foto: MARCO BERTORELLO/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir Andrés Iniesta tuvo una de las opciones más claras para Barcelona, que no pudo definir a su favor. Foto: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir El colombiano Juan Guillermo Cuadrado fue desequilibrante por la banda derecha de Juventus, una pesadilla para la defensa culé. Foto: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Al minuto 21, llegó el segundo gol de Dybala en medio de una defensa de Barcelona que no reaccionó ante la arremetida de Juventus. Foto: EFE | Univision 0 Compartir El remate desde fuera del área fue imparable para un Ter Stegen que apenas pudo reaccionar para estirarse, sin éxito. Foto: Emilio Andreoli/Getty Images | Univision 0 Compartir A cambio de la ausencia de Messi, Dybala se robó todas las miradas con su capacidad goleadora y de desequilibrio en el ataque. Foto: EFE | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La efectividad no estuvo del lado del Barcelona y un goleador como el uruguayo Luis Suarez perdió oportunidades claras de gol. Foto: MARCO BERTORELLO/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir En defensa del Barcelona, Gianluigi Buffon tuvo una espectacular actuación en los momentos en los que Juventus lo necesitó. Foto: EFE | Univision 0 Compartir Al minuto 10 del segundo tiempo, Giorgio Chiellini puso de un cabezazo un 3-0 que cayó como agua fría para Barcelona, impotente en defensa y en ataque. Foto: Emilio Andreoli/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El gol de Chiellini marcaba el camino a la tranquilidad de la Juventus, que con el marcador con esa diferencia bajó la intensidad. Foto: Emilio Andreoli/Getty Images | Univision 0 Compartir Barcelona tomó la iniciativa con el partido 3-0 abajo y, aunque presionó a los italianos en su campo, no llegó con claridad. Foto: MARCO BERTORELLO/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir El partido de vuelta en Barcelona será el próximo 19 de abril con un Juventus que llega unido y motivado por un gran triunfo en condición de local. Foto: EFE | Univision 0 Compartir

De acuerdo con la cadena, a Piqué lo acusó por no acompañar en el adelantamiento a la línea de tres defensas, mientras que al argentino le recriminó una jugada concreta durante el encuentro, cerrando con un "madre mía, Masche...". Finalmente, a Neymar le reclamó por no adelantarse e ir más al frente.

"Yo los toques de atención los doy dentro del vestuario directamente a cada jugador en la cara, porque además me gusta que sea recíproco", indicó Luis Enrique en rueda de prensa. "A la hora de hablar de responsabilidad máxima mía total, cien por cien de cada derrota esta temporada. Pero, en el partido de Turín, no me equivoqué en nada tácticamente".