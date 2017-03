Gianluigi Buffon: "Duelo del Juventus contra el Barcelona da miedo"

El portero y capitán del Juventus Turín, Gianluigi Buffon, admitió que el duelo de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Barcelona da "miedo" y destacó que su equipo tendrá que estar al máximo para tener opciones de pasar.

Buffon, de 39 años, consideró que la clave para encarar la eliminatoria europea contra el Barcelona (ida el 11 abril y vuelta el 19 abril) será saber gestionar las emociones, según dijo ante los medios en un acto organizado por uno de sus patrocinadores.

"Quien no tiene el coraje de decir que esos partidos dan miedo, o miente o no puede ser un deportista de alto nivel, porque no percibe las emociones", afirmó.



El arquero subrayó que "lo importante no es no tener miedo, porque eso a veces es casi imposible, sino encontrar el coraje para superarlo" y advirtió a sus compañeros de que para eliminar al Barcelona "hará falta el mejor Juventus".

Preguntado sobre su relación con la Liga de Campeones, Buffon afirmó que es una competición que le exalta.

"Nada me emociona como un partido de Liga de Campeones. Para mí es muy bueno estar aquí, luchar y ser protagonista. Si la ganara estaría muy feliz, pero si no lo lograra estaría igualmente agradecido a esa competición por las emociones que me regaló", dijo.



Tras disputar el partido número 1000 de su carrera el pasado viernes en el Italia-Albania, Buffon aseguró que aún está motivado para seguir compitiendo a altos niveles.

"Quiero jugar algún partido más, pero duelos de calidad. La calidad marca la diferencia. Quiero jugar a altísimos niveles los partidos que me quedan por disputar", declaró.