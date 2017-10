En juegazo, Chelsea y Roma reparten puntos; Héctor Moreno lo vio en la banca

En un encuentro de volteretas y golazos, Chelsea y Roma empataron 3-3 para conseguir un punto que los mantiene en zona de clasificación dentro del grupo D de la máxima competencia a nivel de clubes en el mundo.

Tanto el equipo de Antonio Conte como el de Eusebio di Francesco buscaron siempre el arco rival y todo se reflejó al minuto 11 cuando David Luiz marcó el primer tanto para encaminar lo que sería una victoria fácil de los locales con un gran disparo de fuera del área. Y es que pasada la media hora de juego Eden Hazard apareció para poner el 2-0 que parecía finiqitar todo.

Fue entonces cuando apareció el primer golpe de la AS Roma. Alexander Kolarov acortó distancias en la recta final del primer tiempo para ponerle mucho sabor a un partido que en el segundo tiempo cumplió las expectativas.

Chelsea sobrellevó los primeros minutos del complemento sin mayores contratiempos hasta que apareció la magia de Dzeko. El delantero de la Roma prendió de aire un balón largo que vino desde el mediocampo para marcar un golazo y poner el 2-2.

'The Blues' no se habían repuesto del empate cuando recibieron el 2-3 del propio Dzeko para convertir en aún mejor el que ya era un juegazo, pues no terminó ahí, ya que seis minutos después volvió a aparecer Hazard para poner el 3-3 de alarido y que al final terminaron negociando pues ambos equipos se mantenían en zona de calificación ante el empate del Atlético en Azaerbaiyán.



ATLÉTICO, SIN PEGADA

Un decepcionante empate sin goles con el Qarabag disparó este miércoles las dudas del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, incapaz de doblegar a un rival menor en Europa, con sólo dos puntos en tres jornadas y con la clasificación para los octavos de final más que comprometida.

Y gracias para el conjunto rojiblanco, afortunado cuando el árbitro francés Ruddy Buquet no entendió como penalti una acción que sí lo fue, con una entrada de Godín sobre Ndlovu, que además supuso la segunda tarjeta amarilla del delantero y su expulsión. Ni siquiera ante diez ganó el Atlético, que reclamó un posible penalti a Torres al final e indudablemente mucho más lejos de los octavos de final de la Liga de Campeones.