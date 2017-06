Cristiano Ronaldo: "Messi es un crack. Disfruto mucho viéndolo jugar"

La rivalidad presente entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi es una de las más llamativas del mundo deportivo.

Aunque en reiteradas ocasiones ambos jugadores han reconocido que su relación es cordial, constantemente se rumora acerca de una fuerte disputa entre ambos jugadores. El portugués reconoció en una entrevista con un canal latinoamericano que no solo respeta a Messi, sino que le gusta verlo.



"Tengo una relación muy buena con Messi. No voy a su casa ni comemos juntos, pero le tengo respeto y le considero un compañero de profesión, no un rival porque esa palabra no me gusta, ni tampoco las comparaciones", comentó Cristiano en una charla con FOX Deportes Latinoamérica. "No te voy a decir que somos amigos, pero somos compañeros y compartimos tantos momentos, como en los premios. En los últimos 10 años hemos estado ahí siempre".

Desde 2007, cuando Kaká recibió el Ballon d'Or, tanto Cristiano como Messi han estado presentes en las ceremonias que premian a los mejores futbolistas del mundo. De la misma manera, su presencia en La Liga desde que Ronaldo llegó al Real Madrid en 2009 ha fomentado un interés superior por ambos jugadores.



"Me gusta ver a todos los buenos jugadores y Messi es un crack. Disfruto mucho de ver a Messi y a grandes jugadores", agregó Cristiano. "Él no me ha hecho nada a mí ni a mi familia. ¡Cómo no me va gustar una persona que no me ha hecho nada malo! Por el contratrio cuando a él le preguntan por Cristiano él habla muy bien de mí. Nos respetamos mutuamente".

Cristiano jugará este sábado la gran final de la UEFA Champions League con el Real Madrid, que busca su duodécimo título de la competición ante la Juventus.